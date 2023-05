La fin du port du masque obligatoire à l’hôpital Nord Franche-Comté

Dans le département, l’évolution favorable de l’épidémie de Covid fait évoluer les mesures de l’hôpital Nord Franche-Comté et du centre hospitalier de soins de longue durée Le Chênois. Désormais, avec un risque départemental « modéré », le masque n’est plus obligatoire, quelle que soit l’activité. Les deux établissements l’exigent tout de même toujours dans un cas précis : lorsque des symptômes comme la toux, les éternuements ou des maux de gorge surviennent.

Il n’y a plus désormais plus besoin non plus d’un dépistage systématique pour les hospitalisations pour les patients asymptomatiques. Il reste nécessaire seulement pour ces trois cas : patients symptomatiques, patients âgés de plus de 65 ans présentant certains symptômes, ou lorsqu’un patient est admis pour une chirurgie avec ventilation.