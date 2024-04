Jura : un incendie brûle 16 hectares de massif forestier

Le maire a annoncé le dépôt d’une plainte, “afin de déclencher une enquête, à la fois de la gendarmerie et des pompiers et voir comment le feu est parti”. Sur l’hypothèse d’un incendie volontaire, Jean-François Demarchi a dit “s’interroger”. “Mais on n’a pas d’élément probant indiquant que le feu a été volontaire”, a-t-il ajouté. Selon la préfecture, 90 pompiers ont été mobilisés, dont 18 arrivant en renfort depuis le département voisin de l’Ain, ainsi que 19 gendarmes.