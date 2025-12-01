Journée mondiale de lutte contre le sida : des jeunes sensibilisés à Belfort

Ce lundi 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Au centre de prévention et d’éducation familiale (CPEF) Simone-Veil, un service du conseil départemental du Territoire de Belfort, une dizaine de jeunes a été conviée à une séance de sensibilisation. Venus de l’École de la deuxième chance, ils sont accueillis par Sophie Damour, responsable du service action santé et conseillère conjugale et familiale au centre.

Une fois tout le monde installé, Sophie Damour leur propose le documentaire Test réalisé par Vincent Boujon. Dans ce film, plusieurs personnes témoignent de leur expérience du dépistage du sida. Après la diffusion, la responsable interroge les jeunes sur leurs réactions. « Les gens oublient qu’il y a des risques à avoir des relations non protégées », intervient un jeune. Une amie le rejoint sur ce point de vue : « Ils pensent que ça n’arrive qu’aux autres. »

Dans le documentaire, tourné en 2008, la majorité des témoins parlent du tabou qui entoure le dépistage. Plusieurs d’entre eux évoquent le sentiment de culpabilité après un rapport non protégé, les entraînant à devoir faire un test. Aujourd’hui encore, les jeunes l’assurent, le sujet met mal à l’aise. « Ça l’est, mais ça ne devrait pas », déplore l’une d’entre eux. Certains évoquent le cercle vicieux pouvant se mettre en place : moins on parle du dépistage, moins on y pense et ainsi de suite. « Il faudrait faire plus de campagnes de prévention », ajoute-t-elle. Pour la dizaine de jeunes, une raison peut expliquer ce tabou autour du dépistage… « Il y a une sorte de responsabilité dans cette maladie », déclare une jeune revenant sur la culpabilité évoquée dans le documentaire.