Ses prises de parole entraînent les jeunes à être plus à l’aise lors de situations concrètes comme des entretiens d’embauche. Mais pas seulement, rencontrer ces entrepreneurs leur permet aussi de comprendre que des dirigeants peuvent aussi avoir un parcours scolaire atypique. « Je n’aimais pas l’école », se souvient Lynda Boubeker, directrice de Lyly’s Bagel à Belfort, avec un sourire. Ils sont d’ailleurs plusieurs à se remémorer leur période à l’école avec réticence.

« Soyez vous-mêmes et soyez vraiment fiers de vous », assure Laura, directrice du Campanile à Meroux. À Guillaume Leclercq, chef d’agence du groupe Roger Martin, de poursuivre : « Ce que je retiens, c’est la résilience par rapport à mon parcours. Il faut avoir confiance en soi ».

Le club « Les entreprises s’engagent » a organisé ce moment d’échanges intitulé « Patron dans ma ville ». « Les chefs d’entreprises peuvent repartir avec des CV et des contacts de jeunes », explique Magali Guédot, référente du club. Alors que Lynda Boubekeur quitte la salle pour préparer son service du midi, elle récupère justement le CV d’un des jeunes. Elle l’assure, elle aidera ce dernier à trouver un stage.