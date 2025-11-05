Du théâtre pour sensibiliser les entreprises à la sobriété énergétique

Au sein de l’amphithéâtre de la CCI, une cinquantaine de chefs d’entreprises, étudiants et professeurs sont concentrés sur le spectacle se déroulant sur scène. Des rires se font entendre. La troupe Reflet Théâtre performe leur pièce « Sobriété énergétique à tous les étages ». Un événement organisé par le club « les entreprises s’engagent » du Territoire de Belfort. Cette communauté regroupe une centaine d’entreprises du territoire pour deux objectifs : les accompagner et les aider à s’engager sur différentes thématiques. « Ce sont surtout des thèmes environnementaux et sociétaux », explique Magali Guédot, chargée de mission développement à la préfecture du Territoire de Belfort.

Le thème de ce mardi soir était la sobriété énergétique. Et, ce n’était pas un sujet choisi au hasard. « On ne l’avait pas encore abordé et cela tombait pendant le festival de la transition écologique et numérique », expose Magali Guédot. La troupe de théâtre a relevé le défi de mélanger humour et sensibilisation. « On amène un peu de légèreté à quelque chose qui peut paraître très corporatiste », expose Chadia Amajod, comédienne. Dans cette pièce, deux cousins et leur tante repensent le concept de sobriété énergétique en rejouant des scènes de leur vie salariale et quotidienne. Lille, Nice, Annecy, la troupe parisienne joue cette pièce dans toute la France.