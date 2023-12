“Il faut coûte que coûte survivre” pour Narumi, tranche-t-elle, tout en confiant que sa “culpabilité d’avoir survécu (la) pousse à vouloir (se) suicider parfois”. Auparavant, Arthur Del Piccolo, petit ami de Narumi au moment de sa disparition, est venu dire à la barre son deuil impossible, lors d’une matinée entièrement consacrée à sa déposition.

Sept ans après la disparition de l’étudiante japonaise, dont le corps n’a jamais été retrouvé, il a ainsi confié que “chaque année en décembre, (il) pense automatiquement à elle (…) Narumi et moi, on aurait pu aller bien ensemble”. “J’aimerais que justice soit faite”, que “le coupable soit condamné”. Sa déposition terminée, vient ensuite le moment des questions : président, avocat général, avocats des parties civiles… Puis c’est le tour de la défense.

Le moment est attendu: les avocats de Nicolas Zepeda, Renaud Portejoie et Sylvain Cormier, tournent en effet depuis le début du procès autour du jeune homme, semblant vouloir en faire une sorte de potentiel coupable bis. Me Portejoie ouvre le bal: Nicolas Zepeda, qui dit avoir passé la nuit du dimanche 4 au lundi 5 décembre 2016 avec Narumi, n’aurait-il pas pu être invité par la jeune femme et avoir une relation sexuelle avec lui, comme leur client le soutient ? Il affirme également être resté du 4 au 6 décembre dans la chambre de Narumi.

Celui qui évoquait jusqu’alors une rencontre fortuite a reconnu la semaine dernière être allé volontairement frapper à la porte de son ex. Après tout, poursuit Me Portejoie, ce dernier a traversé la planète pour la retrouver à Besançon après leur rupture et on comprendrait “la confusion des sentiments” chez une jeune fille certes “très en colère” mais qui a été “très amoureuse” de Nicolas Zepeda. Sans compter qu’elle et lui avaient auparavant dîné au restaurant, après une journée de balade.