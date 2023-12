Jour 5 : au procès Zepeda, les vaines recherches du corps de Narumi

Mais en plus de reprendre tous les relevés des bornages téléphoniques, Christophe Touris a aussi étudié les données informatiques relatives à l’accusé. Après l’arrivée en France de Narumi pour ses études, le Chilien, aujourd’hui âgé de 32 ans, surveillait depuis le Japon son compte Facebook, sur lequel il s’est connecté à 41 reprises, avant de se rendre à son tour à Besançon. Avant de la rejoindre, il avait également lu 156 messages sur le compte Messenger de la jeune femme, notamment certains échangés avec Arthur Del Piccolo, son nouveau petit ami français.

Toujours à travers son compte, Nicolas Zepeda avait consulté à 128 reprises le profil Facebook de son rival. Et même après sa disparition, le compte Facebook de l’étudiante japonaise est resté actif plusieurs jours : selon la thèse des enquêteurs, l’accusé y avait accès car il avait conservé le téléphone de sa victime. Pourtant, l’appareil ne s’est plus connecté au réseau téléphonique à partir du 5 décembre au soir. “Ce n’est pas parce que vous n’utilisez plus votre téléphone en données mobiles que vous ne pouvez pas l’utiliser pour internet”, éclaire Christophe Touris, à la demande de Randall Schwerdorffer, avocat d’Arthur del Piccolo. “Il suffit de se connecter à la wifi”, qui fonctionne même en mode avion. Mais pour le commissaire, l’élément qui établit la culpabilité de l’accusé est la synchronisation du compte de Narumi, d’abord depuis l’Espagne, où Nicolas Zepeda rend visite à un cousin quelques jours à compter du 7 décembre, ensuite depuis le Chili, deux heures après son atterrissage à Santiago le 13 décembre. Ce sera la dernière. “C’est vraiment du pur concret, du pur matériel. Quand il est en Espagne, et jusqu’à l’arrivée au Chili, on a de la connexion, avec des informations”, insiste Christophe Touris. “Quelle serait la coïncidence ?”. Le procès se tient jusqu’au 22 décembre. Nicolas Zepeda encourt la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat, après avoir écopé de 28 ans de prison en première instance.