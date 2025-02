Jean-Pierre Dartevelle condamné à 10 ans de réclusion pour viols

Elle avait été opérée des jambes mais des douleurs perduraient, son état de santé s’était dégradé, passant par des phases d’anorexie, de boulimie et de dépression. Elle avait tenté de mettre fin à ses jours, voyant ses espoirs de carrière tennistique s’envoler.

« Nous avions échangé sur les réseaux sociaux, et j’ai accepté une rencontre car M. Dartevelle avait promis de m’aider, et là j’ai subi un premier viol », a-t-elle expliqué. Tout au long du procès, les versions de la partie civile et de la défense se sont opposées. Admettant qu’il avait probablement « demandé à la victime la première photo d’elle dénudée », la présidente a demandé à l’accusé si c’était « admis au sein de la ligue? ».

« A priori non », a-t-il répondu, arguant que « derrière le président de la ligue (de Bourgogne-Franche-Comté, ndlr) il y a un homme ». « Je me suis laissé emporter par cet amour à tel point que j’ai pris un risque sur ma carrière sportive (il était candidat à la présidence de la FFT, ndlr) et bien je l’ai fait quand même… », a-t-il ajouté.