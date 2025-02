« J’ai vu papa étrangler maman » : plongée dans la première audience dédiée aux violences conjugales à Belfort

D’autres dossiers s’enchaînent. Un prévenu demande un report, s’excuse, expliquant avoir frappé son ex-compagne sous l’emprise de l’alcool et d’un traitement médicamenteux qui aurait causé cette violence. Une expertise psychologique est requise. La victime n’est pas présente.

Dans un autre cas, c’est le prévenu qui est absent. Deux victimes sont présentes : une mère et sa fille. La jeune femme, alcoolique, est sous l’emprise d’un conjoint violent, lui-même alcoolique. La mère, une femme âgée, est harcelée par cet homme. « Il y a eu plus de 2 000 appels », souffle-t-elle. « Il va la tuer, vous comprenez », alerte le père de la victime. Si la jeune femme demande une mesure d’éloignement, elle reconnaît qu’il vit toujours avec elle. « Je n’arrive pas à partir. »Les parents sont démunis. Une peine d’emprisonnement avec sursis est prononcée, ainsi qu’une interdiction de paraître à proximité des victimes et de les contacter, sous peine de prison ferme.

Le président de l’audience et la substitute du procureure, sensibilisent. Prennent le temps d’expliquer. D’écouter le papa, plus de 80 ans, alors qu’il n’est ni victime ni prévenu. D’écouter la victime. De la conseiller. « Il faut penser à vous. Prenez soin de vous. Faites vous aider », insiste Anna Labeda, lui conseillant de trouver des groupes de paroles. Les personnels de justices sont-ils formés pour ce type d’audience ? Pas spécifiquement. Mais la substitute du procureure est spécialisée depuis quatre ans sur ce type de dossiers. Et ces audiences spécialisées, où le nombre de dossiers sont divisés par trois, permettent de prendre ce temps.