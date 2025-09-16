Intoxications et « odeurs nauséabondes » : un Burger King fermé à Lure

L’établissement ne pourra rouvrir que lorsque les inspecteurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) auront constaté que toutes les « mesures correctives » nécessaires auront été mises en oeuvre, ont encore indiqué les services de l’Etat.

« Nous suivons avec la plus grande attention la situation du restaurant de notre franchisé de Lure », a réagi Burger King France qui compte quelque 580 restaurants dans le pays. « Nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec les services de l’État pour résoudre cette situation au plus vite et proposer à nos clients une expérience conforme à nos exigences élevées en termes de qualité et de sécurité », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Une « enquête interne » est également en cours « sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans ce restaurant ». Le groupe a par ailleurs engagé un plan d’action complémentaire, prévoyant un « nettoyage complet des cuisines et du restaurant, (une) remise en conformité des installations et (un) accompagnement renforcé de l’équipe sur place sur les aspects de formation ».