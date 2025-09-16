Intoxications et « odeurs nauséabondes » : un Burger King fermé à Lure

Le Burger King de Lure a été fermé par la préfecture de Haute-Saône.
Le Burger King de Lure a été fermé par la préfecture de Haute-Saône.

Les services de l'Etat ont ordonné la fermeture d'un restaurant rapide Burger King à Lure, à la suite de "plusieurs cas d'intoxication alimentaire chez des convives", et d'inspections ayant révélé des problèmes d'hygiène et des "odeurs nauséabondes", a annoncé mardi la préfecture.

(AFP)

Cette mesure est justifiée par des « faits graves, susceptibles de présenter un risque pour la santé des consommateurs » fréquentant ce restaurant situé dans une zone commerciale, en périphérie de cette ville de 8.000 habitants, a expliqué dans un communiqué le préfet de Haute-Saône, Serge Jacob.

Les inspecteurs qui se sont rendus sur place lundi « ont constaté plusieurs manquements graves », tels qu’une « absence d’hygiène des locaux, des équipements et des enceintes réfrigérées », des « odeurs nauséabondes dans les locaux de préparation » et une « incapacité du personnel à assurer la salubrité des denrées alimentaires », détaille la préfecture.

L’établissement ne pourra rouvrir que lorsque les inspecteurs de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) auront constaté que toutes les « mesures correctives » nécessaires auront été mises en oeuvre, ont encore indiqué les services de l’Etat.

« Nous suivons avec la plus grande attention la situation du restaurant de notre franchisé de Lure », a réagi Burger King France qui compte quelque 580 restaurants dans le pays. « Nous réaffirmons notre volonté de collaborer avec les services de l’État pour résoudre cette situation au plus vite et proposer à nos clients une expérience conforme à nos exigences élevées en termes de qualité et de sécurité », a-t-il indiqué dans un communiqué.

Une « enquête interne » est également en cours « sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité dans ce restaurant ». Le groupe a par ailleurs engagé un plan d’action complémentaire, prévoyant un « nettoyage complet des cuisines et du restaurant, (une) remise en conformité des installations et (un) accompagnement renforcé de l’équipe sur place sur les aspects de formation ».

