Inter’Actions, l’association clé pour la réinsertion des réfugiés à Belfort

Olga Krotik vient tous les jours à Inter’Actions pour apprendre le français. Elle a 38 ans et en avril 2022, la guerre en Ukraine l’a contraint, elle et ses enfants, à immigrer en France. Elle raconte : « Ma première année en France n’a pas été facile pour moi car il est difficile de commencer une nouvelle vie sans parler français. J’avais besoin d’aide pour m’intégrer dans la société et j’ai dû résoudre plusieurs problèmes pour mes enfants : leur accès à l’éducation, à des soins de santé. Inter’Actions m’a permis d’avoir un grand appartement, et m’a permis de résoudre tous les problèmes liés aux enfants. Des assistants sociaux m’ont aidé.»

Un peu plus loin, il y a Arslan Ouzbek, afghan. Il étudie aussi à Inter’Actions, à l’âge de 40 ans. « Cela fait trois mois que je suis à Inter’Actions et je comprends beaucoup de mots et de verbes. Je sais qu’il est important que je parle français car je vais en avoir besoin pour prendre des rendez-vous, communiquer avec les gens, pour le travail, etc… »

Dans les cours de français d’Inter’Actions, les apprenants ne cherchent qu’une seule chose : apprendre la langue le plus rapidement possible pour s’intégrer socialement et professionnellement. Les formateurs soulignent que les immigrés sont très intéressés par l’apprentissage de la langue française. Ils savent l’importance qu’elle a pour s’intégrer dans la société française, être indépendant, trouver un emploi et atteindre un avenir meilleur.

Mais cette intégration, pour les réfugiés, s’accompagne toujours de défis. Daniela Rojas Calderon, l’une des formatrices, raconte : « Quand les apprenants arrivent en France, ils arrivent de pays où ils ont dû faire face à de grandes difficultés. Ils rencontrent parfois des obstacles pour progresser et des baisses de motivation. Ils ont vécu des moments très difficiles, ils sont loin de leurs familles, parfois seul en France. Alors, quand je les vois progresser, ça me remplit de joie. »