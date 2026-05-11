Insolite : neuf canetons bloquent une autoroute dans le Jura suisse

Un des canetons sauvés par la police cantonale jurassienne.
Les neufs canetons étaient tombés dans la rigole entre les deux voies de l'autoroute. |© police cantonale jurassienne

Une autoroute suisse bloquée pendant une trentaine de minutes à cause d’une famille de canards. C’est un spectacle étonnant auquel ont pu assister les automobilistes à une vingtaine de kilomètres de la frontière suisse.

Scène étonnante pour les automobilistes de l’autoroute en Ajoie en Suisse. Ce lundi matin vers 7h45, plusieurs conducteurs ont prévenu de la présence de plusieurs canards sur la chaussée entre Courgenay et Porrentruy (lire notre article). La commune suisse, Courgenay, se situe à environ 45 km de Belfort. Pour secourir la famille et assurer la sécurité des automobilistes, l’A16 a dû être, pendant une trentaine de minutes, fermée dans les deux sens.

Les canetons adoptés par une autre cane

La police cantonale a pu intervenir auprès des oiseaux coincés dans la rigole d’évacuation des eaux situées entre les deux voies de circulation. Le Service des infrastructures (SIN) est également intervenu pour récupérer les canetons coincés sous les grilles d’évacuation. La mère n’a malheureusement pas pu être sauvée. 

Une fois mis en sécurité, les neufs canetons d’environ deux semaines, ont pu être transportés au Centre A16 à Delémont. Ils y ont été pris en charge par le garde-faune. Les oiseaux ont ensuite été confiés au Parc suisse de sauvetage animalier Sikypark, à Crémines, où ils ont rapidement été adoptés par une cane de la même espèce.

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