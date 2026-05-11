Insolite : neuf canetons bloquent une autoroute dans le Jura suisse

La police cantonale a pu intervenir auprès des oiseaux coincés dans la rigole d’évacuation des eaux situées entre les deux voies de circulation. Le Service des infrastructures (SIN) est également intervenu pour récupérer les canetons coincés sous les grilles d’évacuation. La mère n’a malheureusement pas pu être sauvée.

Une fois mis en sécurité, les neufs canetons d’environ deux semaines, ont pu être transportés au Centre A16 à Delémont. Ils y ont été pris en charge par le garde-faune. Les oiseaux ont ensuite été confiés au Parc suisse de sauvetage animalier Sikypark, à Crémines, où ils ont rapidement été adoptés par une cane de la même espèce.