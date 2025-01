Immobilier : six plaintes déposées contre un influenceur soupçonné d’escroquerie

Ces personnes, qui ont voulu « réaliser ce qui a été présenté comme quelque chose de potentiellement lucratif », viennent d’un peu partout en France, explique le magistrat à l’AFP. L’objectif de l’appel à témoins est de « centraliser » les procédures, puisqu’en « décortiquant chacune de ces plaintes, de ces signalements, on comprend qu’effectivement, il y a potentiellement un nombre important de personnes qui peuvent être concernées par le même type d’agissements », estime le procureur.

« Je vais facilement démontrer que je ne suis pas un escroc », a indiqué à l’AFP Tommy Goudey. Il a également nié être à l’origine d’une escroquerie dans ses réponses à l’Est Républicain, et a « dans l’ensemble, rejeté la faute sur les sociétés de travaux et leurs gérants », écrit le journal. « Tom Monopoly » se décrit sur les réseaux sociaux comme « coach immo(bilier) et business » et dit avoir acquis 84 biens en sept ans.