Hugues Daussy, un nouveau président pour l’université Marie et Louis Pasteur

Le nouveau président, qui succède à Macha Woronoff, est professeur des universités en histoire moderne à l’UFR SLHS depuis 2013, historien reconnu et « engagé de longue date dans la vie universitaire », précise l’université. Hugues Daussy accède à la présidence après quatre années de vice-présidence à la recherche. « Notre but commun devra être d’aboutir à la validation de notre expérimentation, matérialisée par la transformation de l’Université Marie et Louis Pasteur en grand établissement à l’horizon 2029 », détaille-t-il dans un communiqué transmis aux rédactions.

Il précise sa volonté de renforcer « la démocratie et la collégialité, en consultant régulièrement la communauté » et insisté sur « la dimension humaine » de son projet qui s’appuiera sur une politique « ambitieuse » en matière de qualité de vie à l’université, au profit des personnels comme des étudiants. « Notre action s’inscrira dans le respect des valeurs fondamentales que nous voulons défendre, au premier rang desquelles figurent la liberté académique et la lutte contre toutes les discriminations, en particulier contre le racisme et l’antisémitisme. »

Prochaine échéance : la désignation des vice-présidentes et des vice-présidents, qui aura lieu lors du conseil d’administration, le 14 mai 2025.