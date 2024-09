Homicide à l’arme blanche à Belfort: le suspect s’est rendu

Le fédérateur d’entreprises locales à Montbéliard Crri 2000 fait le point sur l’activité du bâtiment et des travaux publics. L’inertie dans les projets et la baisse du nombre de permis de construire laissent entrevoir une année 2025 compliquée pour les entreprises. Entretien avec Bruno Selli et Laurent Germain, président et directeur général de Crri 2000.