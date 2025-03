HNFC : pourquoi effectuer un dépistage des maladies rénales ?

Aujourd’hui, le dépistage le plus complet inclut des analyses sanguines, notamment la mesure de la créatinine pour évaluer la fonction rénale, et des tests urinaires pour détecter la présence de protéines ou de sang. Mais un simple test par bandelette urinaire permet déjà d’établir un premier diagnostic. Ces examens, simples et peu coûteux, permettent de repérer les premiers signes d’une atteinte rénale et de traiter la maladie avant qu’elle ne devienne irréversible.