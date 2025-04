HNFC : au cœur du bloc opératoire, un robot change la donne pour les chirurgiens et leurs patients

En 2018, Marie-Agnès était l’une des premières patientes à bénéficier de la robotique à Trévenans. Elle doit subir une opération gynécologique. Elle se souvient, émue : « Au début, j’ai eu un peu peur, mais le chirurgien m’a rassurée en me disant que c’était lui qui commandait la machine. Lorsque je suis entrée dans la salle d’opération, c’était impressionnant. Mais au réveil, je n’ai eu aucune douleur. Je suis sortie le lendemain, en ayant l’impression de ne pas avoir été opérée. »

Elle ajoute : « L’intervention était risquée, la vessie était proche. Il y avait un risque qu’elle soit touchée et que je me retrouve avec une poche à vie. Heureusement, tout s’est bien passé. Auparavant, j’avais déjà été été opérée sept fois, sous cœlioscopie et je n’étais pas dans le même état.»

Vision optimisée, précision accrue, ergonomie améliorée, dissection plus fine, absence de transmission des tremblements… Autant d’atouts offerts par le robot, qui expliquent la bonne récupération évoquée par Marie-Agnès.