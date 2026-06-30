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Héricourt : une classe finalement sauvée de la fermeture

Une élève travaillant dans une classe.
La classe est maintenue pour la rentrée 2026-2027. | ©Pixabay

C’est une bonne nouvelle pour les familles et les enseignants de l’école Gabrielle Paris à Héricourt. La classe menacée est finalement maintenue.

La décision vient de tomber. La cinquième classe de l’école maternelle Gabrielle Paris à Héricourt (lire notre article) est maintenue pour la rentrée prochaine. Alors que la classe était menacée de fermeture, cette annonce est un soulagement pour les parents et les instituteurs. 

« Le maintien de cette classe garantit des conditions d’accueil et d’apprentissage adaptées aux besoins des enfants. Il constitue un signal positif pour les familles et illustre l’importance d’un dialogue constructif ainsi que d’un engagement partagé au service de l’intérêt général », précise la Ville dans un communiqué.

Rassembler un nombre suffisant d’élèves

En avril, la mairie avait lancé un appel via un post Facebook. Les parents étaient invités à inscrire leurs enfants au sein de l’école maternelle. L’objectif ? Réunir assez d’enfants pour que la cinquième classe menacée ne ferme pas. « Nous y sommes presque : il ne manque que quelques  élèves pour faire la différence », était-il écrit. L’école avait jusqu’à fin juin pour rassembler assez de jeunes. Mission réussite.

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