Héricourt : les Jardins du Mont-Vaudois cherchent encore l’équilibre pour mener à bien de nouveaux projets

La directrice de la structure se dirige vers les onze serres de la parcelle d’Héricourt. « Tomates, courgettes, salades, choux, poireaux, poivrons », impossible de la suivre alors qu’elle énumère tous les légumes qui sont cultivés sous les serres. Le sol est encore humide des pluies du matin et des planches font office de route pour traverser les cultures. La structure travaille sur deux sites différents : à Héricourt où se trouve la parcelle historique. Ainsi qu’à Trémoins, sur une parcelle achetée en 2018, où se trouvent trois serres beaucoup plus importantes en taille. « Ici, l’arrosage est complexe. Le sol est sec et craque rapidement car la terre est argileuse », raconte Marie-Agnès Rondot. Depuis plusieurs années, la culture est devenue de plus en plus complexe à cause de la qualité de la terre et des sécheresses répétées. À Héricourt, un système de récupération d’eau de pluie a été mis en place avec des réservoirs pour s’en sortir. À Trémoins, la structure a décidé d’aller plus loin en creusant une retenue collinaire pour créer un bassin de 4 000 m3. Si le projet est vertueux, c’est parce qu’à l’inverse des bassines, les retenues collinaires ne puisent pas dans les sols et captent les eaux de pluies, notamment en été lors d’orages, lorsqu’elles ne servent pas à recharger les nappes phréatiques.

« C’est un bassin qui doit être raccordé au réseau de collecte d’eau pluviale, pour être repompé et redistribué sur les parcelles », détaille Marie-Agnès Rondot, qui précise que la situation économique est délicate et que les financements publics ont encore du mal à se débloquer. Si le bassin est prêt et le raccordement prévu par le Réseau de transport d’électricité (RTE), le projet ne voit pas le bout alors qu’il partait pourtant du bon pied. 60 000 euros sont nécessaires pour retrouver l’équilire. De même pour un second projet qui consiste à élargir les activités de la structure en proposant d’entretenir les rivières, de lutter contre les plantes invasives ou encore de la plantation et de la revalorisation des patrimoines fruitiers. Mais il manque encore environ 75 000 pour faire aboutir le projet, expose Marie-Agnès Rondot. Mais loin de se décourager, la structure continue d’avancer, pas à pas. Pour contribuer à son modèle économique, elle s’est lancée dans une vente de plants maraîchers bios, disponibles à la vente depuis le samedi 22 avril et jusqu’au vendredi 5 mai. À venir chercher sur place du lundi au vendredi de 9h à 18h, et sur les marchés de producteurs locaux samedi 29 avril.