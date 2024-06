Héricourt : les craintes du personnel face à la fermeture du service d’addictologie

Depuis le 4 juin, un des deux médecins addictologues du centre est en retraite. « Nous aurions aussi aimé que tous les professionnels des différentes centres se rejoignent autour d’une table ronde. Les médecins, notamment de Bavilliers, auraient pu nous renforcer dans un premier temps, le temps de retrouver quelqu’un. L’affaire aurait pu se se dérouler autrement avec des coups de main de certains, même une demi-journée par semaine. »

Emprunt d’émotions, un soignant témoigne. « Manifester, on le fait surtout pour les patients. » À plusieurs, ils témoignent du lien de confiance qu’ils ont créé avec leurs patients. Et recensent tous les partenariats qu’ils ont réussi à mettre en place à Héricourt au fil des années : avec la Croix bleue, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Mais aussi avec des médecins généralistes. Et avec des structures post-cure. Comme le Csapa (le centre de soin d’accompagnement et de prévention d’addictologie) qui permet d’assurer la continuité des soins. « Tout cela sera perdu », soufflent-ils.

Ils pensent aussi au lien avec les familles. « Pour nos patients qui viennent d’Héricourt et environ, que va-t-il se passer pour les permissions s’ils se retrouvent à Saint-Rémy-en-Comté ? » Rappelant que la plupart des patients souffrant de troubles addictifs n’ont plus ou pas leur permis, peu de revenus.