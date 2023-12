Héricourt : le restaurant Planet Wok fermé pour travail illégal

Une année d’ouverture, deux contrôles, une fermeture. Le restaurant héricourtois Planet Wok a fermé pour 30 jours pour travail illégal, apprend-on par la préfecture de Haute-Saône mardi 26 décembre. L’unité territoriale de la police aux frontières de Montbéliard a réalisé un contrôle le 15 novembre dans ce restaurant Lors du contrôle, les services de police ont relevé la présence de cinq employés en situation irrégulière, soit plus de la moitié des effectifs de l’établissement (9 personnes). Cela a entraîné la fermeture pour 30 jours du restaurant à compter du 19 décembre 2023.

Quelques mois auparavant, un contrôle de l’unité régionale d’appui et de contrôle en matière de lutte contre le travail illégal avait déjà constaté la présence dans ce restaurant de deux employés non autorisés à travailler munis de faux titres. « L’emploi d’étrangers non autorisés à travailler est reconnu comme du travail illégal et est considéré comme une infraction au Code du travail », explique la préfecture.