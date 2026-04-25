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Haute-Saône: un député RN visé par une enquête pour « conduite en état d’ivresse »

Illustration police.
Illustration police. | © Le Trois P.-Y.R.

Antoine Villedieu, député de Haute-Saône, est impliqué dans un accident de la route survenu vendredi à Noidans-lès-Vesoul.

(AFP)

Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu a été impliqué ce vendredi 24 avril 2026 dans un accident de la route et fait l’objet d’une enquête notamment pour « conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste » et vitesse excessive, a annoncé le procureur de Vesoul.

Vendredi matin, vers 8 h 45, les policiers sont intervenus sur une route départementale, à Noidans-lès-Vesoul, pour un véhicule « circulant en faisant des embardées et ayant fini sa course » suite à un accident « matériel » avec un autre véhicule, explique Arnaud Grécourt dans un communiqué.

Le conducteur a été identifié comme étant l’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) Antoine Villedieu, élu député RN de Haute-Saône en 2022. Il a été transporté au centre hospitalier de Vesoul, où son état a été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue. Il n’a toujours pas pu être auditionné et « continue à bénéficier de soins », selon le magistrat.

Un incident an janvier

Une enquête a été ouverte des chefs de « conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications » d’alcoolémie et de stupéfiants, ainsi que « vitesse excessive eu égard aux circonstances ». Elle a été confiée aux policiers de la direction de la criminalité territoriale de Vesoul.

En janvier, M. Villedieu avait été découvert légèrement blessé à la tête un dimanche matin dans une rue à Vesoul, devant une pharmacie. Dans « un état second », il s’était « mis en garde » à l’arrivée des policiers, qui l’avaient « mis au sol et menotté » pour qu’il puisse être pris en charge par les secours malgré son refus, avait déclaré à l’AFP une source proche de l’enquête.

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