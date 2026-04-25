Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu a été impliqué ce vendredi 24 avril 2026 dans un accident de la route et fait l’objet d’une enquête notamment pour « conduite sous l’empire d’un état d’ivresse manifeste » et vitesse excessive, a annoncé le procureur de Vesoul.

Vendredi matin, vers 8 h 45, les policiers sont intervenus sur une route départementale, à Noidans-lès-Vesoul, pour un véhicule « circulant en faisant des embardées et ayant fini sa course » suite à un accident « matériel » avec un autre véhicule, explique Arnaud Grécourt dans un communiqué.

Le conducteur a été identifié comme étant l’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) Antoine Villedieu, élu député RN de Haute-Saône en 2022. Il a été transporté au centre hospitalier de Vesoul, où son état a été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue. Il n’a toujours pas pu être auditionné et « continue à bénéficier de soins », selon le magistrat.