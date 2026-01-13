Vesoul : le député RN Antoine Villedieu retrouvé blessé, une enquête ouverte

Le député du Rassemblement national (RN), Antoine Villedieu, a été retrouvé blessé, ce dimanche matin. D’après les premiers éléments de l’enquête de police, l’élu a fait un malaise en se dirigeant vers une pharmacie et s’est blessé à la tête en tombant, a précisé une source proche du dossier à l’AFP.

La police est intervenue dimanche à 7 h 30 pour prendre en charge l’élu qui se trouvait « au sol, devant une pharmacie », a précisé dans un communiqué le procureur Arnaud Grécourt, confirmant une information du Parisien.