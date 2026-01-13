Vesoul : le député RN Antoine Villedieu retrouvé blessé, une enquête ouverte

(AFP)
Le député du Rassemblement national (RN), Antoine Villedieu, a été retrouvé blessé, ce dimanche matin. D’après les premiers éléments de l’enquête de police, l’élu a fait un malaise en se dirigeant vers une pharmacie et s’est blessé à la tête en tombant, a précisé une source proche du dossier à l’AFP.
La police est intervenue dimanche à 7 h 30 pour prendre en charge l’élu qui se trouvait « au sol, devant une pharmacie », a précisé dans un communiqué le procureur Arnaud Grécourt, confirmant une information du Parisien.
Antoine Villedieu, un champion de MMA
Le parlementaire de 36 ans « présentait une plaie peu profonde à l’arrière de la tête », a-t-il détaillé. Antoine Villedieu se trouvait à proximité de sa permanence parlementaire. « Il était dans un état second » et « il s’est mis en garde » à l’arrivée des policiers, qui l’ont « mis au sol et menotté » pour qu’il puisse être pris en charge par les secours malgré son refus, selon une autre source proche de l’enquête. « Il aurait pris trois anxiolytiques », a ajouté cette source.
L’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) devenu député en 2022, a été conduit à l’hôpital de Vesoul par les sapeurs-pompiers pour être soigné. « Il n’a pas encore été auditionné », selon le procureur.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances dans lesquelles il a été blessé. Elle a été confiée aux fonctionnaires de police de la direction de la criminalité territoriale de Vesoul.