Vesoul : le député RN Antoine Villedieu retrouvé blessé, une enquête ouverte

Le député du Rassemblement national de Haute-Saône, Antoine Villedieu, à l'assemblée nationale, en juin 2017. | ©AFP – Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas
En bref

Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu a été découvert légèrement blessé à la tête dimanche dans la rue à Vesoul et une enquête a été ouverte, a indiqué lundi le procureur de Vesoul.

Le député du Rassemblement national (RN), Antoine Villedieu, a été retrouvé blessé, ce dimanche matin. D’après les premiers éléments de l’enquête de police, l’élu a fait un malaise en se dirigeant vers une pharmacie et s’est blessé à la tête en tombant, a précisé une source proche du dossier à l’AFP. 

La police est intervenue dimanche à 7 h 30 pour prendre en charge l’élu qui se trouvait « au sol, devant une pharmacie », a précisé dans un communiqué le procureur Arnaud Grécourt, confirmant une information du Parisien.

Antoine Villedieu, un champion de MMA

Le parlementaire de 36 ans « présentait une plaie peu profonde à l’arrière de la tête », a-t-il détaillé. Antoine Villedieu se trouvait à proximité de sa permanence parlementaire. « Il était dans un état second » et « il s’est mis en garde » à l’arrivée des policiers, qui l’ont « mis au sol et menotté » pour qu’il puisse être pris en charge par les secours malgré son refus, selon une autre source proche de l’enquête. « Il aurait pris trois anxiolytiques », a ajouté cette source.

L’ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) devenu député en 2022, a été conduit à l’hôpital de Vesoul par les sapeurs-pompiers pour être soigné. « Il n’a pas encore été auditionné », selon le procureur. 

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances dans lesquelles il a été blessé. Elle a été confiée aux fonctionnaires de police de la direction de la criminalité territoriale de Vesoul.

Une voiture électrique en cours de charge.

Les doutes persistent sur les assouplissements de l’Europe concernant la fin du moteur thermique

La p-dg Europe de Stellantis, Emanuele Cappellano, n'est pas convaincue par la décision de la Commission européenne, visant à assouplir l'interdiction des ventes de voitures thermiques. Selon elle, ce règlement n'aura aucun impact sur les obligations des constructeurs.
L'entrée du tribunal de Montbéliard.

Belfort : suspendu par l’ordre des médecins, un acupuncteur va faire appel

L’ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté a décidé en décembre 2025 de suspendre un médecin belfortain soupçonné de « pratiques sexuelles déplacées dans le cadre d’une relation médecin-patient ». Il va faire appel de cette décision.
,
Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort.

Belfort : les syndicats d’Alstom restent vigilants sur la nature des recrutements

Alstom a annoncé, le 8 janvier, 200 recrutements d’ici décembre 2026 sur le site de Belfort. La CFE-CGC et la CGT font le même constat : les deux syndicats sont ravis. Mais certaines questions restent en suspens : les types de contrats, les salaires proposés…

