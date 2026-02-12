Haute-Saône: les corps de deux nourrissons découverts dans un congélateur

Une femme d’une cinquantaine d’années, suspectée d’un double infanticide en région Bourgogne-Franche-Comté après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt, a appris l’AFP de sources proches du dossier. Lors de la garde à vue, elle a reconnu les avoir congelés dès leur naissance, qu’elle situe entre 2011 et 2018.

D’après une première source à l’AFP, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d’un nouveau-né dans un congélateur de son domicile, à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône. Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d’un second nourrisson.