Haute-Saône: les corps de deux nourrissons découverts dans un congélateur

Illustration gendarmerie
Alertés pour un corps, les gendarmes, une fois sur place, ont découvert un second corps de nourrisson. | © Le Trois

Une femme a été interpellée en région parisienne après la découverte des corps de deux nouveau-nés dans un congélateur, en Haute-Saône.

(AFP)

Une femme d’une cinquantaine d’années, suspectée d’un double infanticide en région Bourgogne-Franche-Comté après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt, a appris l’AFP de sources proches du dossier. Lors de la garde à vue, elle a reconnu les avoir congelés dès leur naissance, qu’elle situe entre 2011 et 2018.
D’après une première source à l’AFP, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d’un nouveau-né dans un congélateur de son domicile, à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône. Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d’un second nourrisson.

Interpellée en région parisienne

Selon les premiers éléments de l’enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir. Elle a été interpellée mercredi, vers 1 h, à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c’est là que vivrait un des fils de cette femme. Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions.
L’enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon.

