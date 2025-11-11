Haute-Saône: le cadavre coupé en deux a été identifié

D’après les premiers résultats de l’autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès. Le lendemain de la découverte du corps, la police du canton de Vaud avait annoncé l’interpellation d’une habitante du village suisse de Sainte-Croix par une patrouille des gardes-frontières. Elle a immédiatement été suspectée « d’avoir incendié son logement et d’être impliquée dans la disparition » la veille d’un Suisse de 75 ans qui lui louait ce logement à Sainte-Croix, localité située à environ 50 km au nord de Lausanne et proche de la frontière française. « Effectuées par le Centre universitaire romande de médecine légale sur la base des échantillons remis par les autorités françaises », les analyses ont donc permis de lever le doute sur l’identité de la victime.

La femme interpellée est désormais également suspectée d’assassinat, a précisé le ministère public vaudois, ajoutant que « l’instruction se poursuit, afin notamment de déterminer les circonstances et le lieu du décès ». Une coordination entre les autorités des deux pays s’est mise en place dans le cadre de cette affaire, et l’enquête est conjointement menée côté français par le tribunal judiciaire de Vesoul, et côté suisse par les inspecteurs de la police de sûreté.