Franche-Comté : le cadavre coupé en deux pourrait être le corps d’un Suisse

« Des plaies sur les mains sont évocatrices de lésions de défense. Plusieurs des plaies constatées sont en faveur de l’usage d’un instrument tranchant », a encore détaillé le procureur, pour qui « le décès semble récent, datant de moins de vingt-quatre heures avant la découverte du corps ».

D’après les premiers résultats de l’autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.

Une femme française d’une trentaine d’années suspectée d’être liée au meurtre de cet homme, qui serait le propriétaire de son appartement, a été interpellée par les autorités suisses, a indiqué une sources proche du dossier à l’AFP, confirmant des informations de RTL.

La jeune femme, qui conteste les faits, a été placée en garde à vue avant d’être incarcérée par la justice du canton de Vaud en Suisse, note RTL.