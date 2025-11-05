Franche-Comté : le cadavre coupé en deux pourrait être le corps d’un Suisse

(AFP)
Le corps « sectionné en deux parties » retrouvé samedi 1er novembre à Fedry, petit village de Haute-Saône, pourrait être celui d’un Suisse de 75 ans porté disparu depuis la veille, a indiqué ce mardi 4 novembre le parquet de Vesoul, précisant n’avoir interpellé pour l’heure aucun suspect. Les enquêteurs procèdent à une « comparaison d’ADN » afin de « déterminer si un rapprochement peut être fait » entre la macabre découverte et la personne disparue, qui a été vue pour la dernière fois vendredi, a précisé le procureur Arnaud Grécourt dans un communiqué.
L’homme disparu vivait à Sainte-Croix, une localité suisse proche d’Yverdon-les-Bains (canton de Vaud), à environ 100 km à vol d’oiseau de Fedry, et toute proche de la frontière française. Retrouvé sur les berges de la Sâone, le cadavre, seulement vêtu d’un caleçon, était « sectionné en deux parties au niveau de la taille et recouvert d’une substance blanche ». Il portait « une brûlure au niveau du dos, plusieurs plaies sur le crâne, sur une main, au niveau des cervicales et au niveau du tronc ».
Une femme française interpellée en Suisse
« Des plaies sur les mains sont évocatrices de lésions de défense. Plusieurs des plaies constatées sont en faveur de l’usage d’un instrument tranchant », a encore détaillé le procureur, pour qui « le décès semble récent, datant de moins de vingt-quatre heures avant la découverte du corps ».
D’après les premiers résultats de l’autopsie, la victime aurait succombé à une hémorragie due à une blessure par arme blanche à la poitrine. Son corps aurait été découpé après le décès.
Une femme française d’une trentaine d’années suspectée d’être liée au meurtre de cet homme, qui serait le propriétaire de son appartement, a été interpellée par les autorités suisses, a indiqué une sources proche du dossier à l’AFP, confirmant des informations de RTL.
La jeune femme, qui conteste les faits, a été placée en garde à vue avant d’être incarcérée par la justice du canton de Vaud en Suisse, note RTL.