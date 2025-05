Goodyear mis en examen après des accidents mortels provoqués par l’éclatement de pneu

Le représentant d’une deuxième entité de Goodyear, la SAS Goodyear France, distributeur des pneumatiques dans l’Hexagone, est pour sa part convoqué mercredi devant le magistrat bisontin dans le cadre de la même affaire. « Goodyear doit répondre au juge d’instruction à une question simple : savait-il ? Et s’il savait, pourquoi rien n’a été fait pour retirer du marché leurs pneumatiques et ainsi éviter ces drames ? », s’est interrogé mardi dans un communiqué Me Philippe Courtois, l’avocat de Sophie Rollet, veuve d’un chauffeur routier qui a révélé l’affaire à la justice (Relire tous nos articles).

Le juge Monnier doit décider, pour chacune de ces personnes morales, de leur mise en examen ou non pour « homicides involontaires », « tromperie sur les qualités substantielles d’une marchandise » et « pratiques commerciales trompeuses », comme annoncé en avril dernier par le procureur de Besançon, Etienne Manteaux. Ces deux derniers chefs feraient encourir au troisième fabricant mondial de pneus « une amende maximale qui peut monter jusqu’à 10% de son chiffre d’affaires », avait souligné M. Manteaux, qui a depuis quitté Besançon.

Les auditions des représentants de Goodyear est « une étape cruciale » et « leurs mises en examens seraient un signal fort », selon Me Courtois qui estime que « pendant des années, des victimes ont été ignorées, des faits étouffés, et les dangers pourtant connus ont été volontairement minimisés ».