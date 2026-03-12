Goodyear : des pneus défectueux encore en circulation, selon Sophie Rollet

Des pneus Goodyear incriminés dans une enquête sur plusieurs accidents mortels de poids lourds sont encore en circulation, déplore la lanceuse d’alerte Sophie Rollet, de Geney, dans le Doubs, qui a déclenché la procédure judiciaire sur cette affaire (lire notre article).

Une décision a été rendue mercredi par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Besançon en faveur du fabricant américain de pneumatiques, dont les avocats demandaient le retrait de documents saisis lors de perquisitions en 2024, et notamment « des mails très significatifs échangés entre des avocats et le manufacturier », a annoncé à l’AFP Sophie Rollet, veuve d’un chauffeur routier victime d’un éclatement de pneu sur son camion.

Pour elle, ce retrait est « un simple effet de procédure qui va encore retarder les choses » et « permettre à Goodyear de dire dans quelques années à la barre, si un procès a lieu, qu’il n’y a plus de pneus sur les routes ». Sollicité par l’AFP, Goodyear a répondu ne pas commenter « les procédures en cours ».