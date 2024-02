Fontaine : les voitures banalisées renforcent leurs contrôles sur la zone de l’Aéroparc

Les voitures radars, circulent depuis décembre 2021 dans le Territoire de Belfort. Le dispositif Dexter, nom de la mission confiée à une société privée pour réaliser des contrôles, a « bien fonctionné » en 2023. 41 661 contrôles ont été effectué, relève la préfecture du Territoire de Belfort. Et 3 623 infractions ont été relevées.Ces voitures banalisées circulent dans le Territoire de Belfort et peuvent rouler jusqu’à sept à huit heures par jour. La particularité, c’est qu’elles n’émettent pas de flash. Elles relèvent les excès de vitesse par infrarouge et détectent les excès de vitesse supérieurs à 10 km/h.

Lors d’une conférence de presse sur la délinquance et l’insécurité routière, vendredi 16 février, le préfet du Territoire de Belfort a annoncé renforcer leur présence sur la zone de Fontaine. « On a pu voir des conduites à 110 km/h sur des zones à 30. Certains prestataires agissent n’importe comment, nous devons réagir avant d’avoir un accident grave », expose le préfet. « Nous allons communiquer pour rappeler qu’il ne faut pas faire n’importe quoi avec les livraisons », explique-t-il encore. Il souhaite traquer les excès de vitesse et les conduites à risques des prestataires en charge, sans les citer directement, des livraisons de colis pour l’entreprise Amazon. « Une conduite dénoncée notamment par les maires des communes autour de l’Aéroparc », continue-t-il.