Festi’West : un festival organisé par les étudiants de Belfort

Organisé un festival créé par des étudiants à Belfort. C’est le défi que s’est lancé le bureau des étudiants (BDE) en carrières sociales de l’Université nord Franche-Comté (lire notre article) : Anim’toi. Le jeudi 7 mai, le Festi’West se déroulera dans les locaux de la Poudrière de Belfort. « À l’origine, il y avait le festival Arti’show, mais ça fait deux années qu’il ne fonctionne plus, on n’arrive pas à mobiliser les jeunes. Cette année, on a eu l’idée de repenser à tout le festival », retrace Kettlyne, étudiante en troisième année en carrières sociales et bénévole à Anim’toi. Comme son nom l’indique, le festival a pour thème le Far West.

La journée est divisée en deux parties : le matin une partie plus institutionnelle. « Elle va se porter sur la problématique de comment amener les études universitaires aux jeunes des quartiers populaires. Un théâtre forum est organisé autour de cette question », décrit Valentin, lui-aussi en troisième année carrières sociales et bénévole au sein du projet. La fin de journée ressemble davantage à un festival traditionnel : talent show, défilé, concerts…