Festi’West : un festival organisé par les étudiants de Belfort

Organisé un festival créé par des étudiants à Belfort. C’est le défi que s’est lancé le bureau des étudiants (BDE) en carrières sociales de l’Université nord Franche-Comté (lire notre article) : Anim’toi. Le jeudi 7 mai, le Festi’West se déroulera dans les locaux de la Poudrière de Belfort. « À l’origine, il y avait le festival Arti’show, mais ça fait deux années qu’il ne fonctionne plus, on n’arrive pas à mobiliser les jeunes. Cette année, on a eu l’idée de repenser à tout le festival », retrace Kettlyne, étudiante en troisième année en carrières sociales et bénévole à Anim’toi. Comme son nom l’indique, le festival a pour thème le Far West.
La journée est divisée en deux parties : le matin une partie plus institutionnelle. « Elle va se porter sur la problématique de comment amener les études universitaires aux jeunes des quartiers populaires. Un théâtre forum est organisé autour de cette question », décrit Valentin, lui-aussi en troisième année carrières sociales et bénévole au sein du projet. La fin de journée ressemble davantage à un festival traditionnel : talent show, défilé, concerts…
Une quinzaine d’étudiants bénévoles
« On est une quinzaine de bénévoles, tous des étudiants », précise Valentin. Les deux bénévoles l’expliquent, organiser ce festival en parallèle de leurs études ne les inquiète pas. « Le plus dur c’est de mobiliser les personnes pour qu’ils viennent », regrettent-ils. Même si l’organisation est 100 % étudiante, Festi’West est avant tout un événement ouvert à tous.
Pour l’organisation, Anim’toi a pu compter sur plusieurs institutions comme la Ville de Belfort, le bureau info jeunes (Bij), ou encore la Poudrière. La salle de concert belfortaine met à disposition ses locaux. « La chargée de communication de la Poudrière nous a donné des petites astuces pour que l’on s’améliore », indique Valentin.
L’organisation de ce projet n’est pas totalement sans lien avec leur étude. « C’est très formateur. Dans notre futur, on va être amenés à devoir mobiliser des bénévoles, à devoir être dans la chefferie de projet », souligne Valentin. Kettlyne l’a observé par elle-même, l’année dernière, elle était trésorière de l’association. « Je n’étais pas très forte en mathématiques quand j’ai été élue trésorière, mais au final, ça a été un bon exercice, c’était du concret », témoigne-t-elle.
Un manque de vie étudiante
Pour organiser ce projet, les étudiants ont dû relever plusieurs défis. « À Belfort, il n’y a pas une culture de la vie étudiante qui est très forte. Pour le festival, on est obligé de dépenser beaucoup d’énergie pour faire que les gens viennent parce que ce n’est pas naturel », observe Valentin.
Au niveau de la Ville, « il n’y a pas une vision large qui est : comment on peut dynamiser la vie étudiante ? », explique l’étudiant. Néanmoins, il le reconnaît, la Ville soutient les projets tels que le Festi’West. Grâce à ce festival, Valentin et Kettlyne espèrent créer du mouvement et voir l’événement se reproduire tous les ans.
Festi’West : Jeudi 7 mai 16h30-1h, 7 avenue Maurice Sarrail, Belfort. Inscription via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/association-anim-toi-90/evenements/festival-festiwest