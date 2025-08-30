L’IUT nord Franche-Comté lance son plan d’action sur l’intelligence artificielle

Pour autant, la familiarité des étudiants avec l’IA renforce la conviction de David Markezic de lancer un plan d’action sur l’IA. « L’IA nous bouscule et doit nous bousculer, explique-t-il en substance. C’est un domaine très évolutif. Il est difficile aujourd’hui de savoir quelles seront les capacités de l’IA dans trois ans, au terme du cursus des étudiants qui entrent à l’IUT cette année, quel sera le cadre juridique ou éthique, quels seront les usages dans les entreprises. » Le plan d’action qu’il lance en cette rentrée sera donc lui aussi évolutif. L’objectif global est de mener une « intégration lucide, critique et responsable de l’IA ». Avec plusieurs enjeux : renforcer l’employabilité des étudiants, à la fois par leurs compétences et leur capacité d’innovation chez leurs employeurs ; préparer à la poursuite d’études ; développer des compétences transversales comme l’esprit critique, la créativité, l’autonomie ; développer des compétences professionnelles comme le traitement de la data, la communication, la production, les ressources humaines ; lutter contre la facilité et l’illusion de la montée en compétences en maintenant le maintien de l’effort (par exemple via la vigilance et l’esprit critique face aux propositions de l’IA).

La première étape du plan d’action a consisté à constituer un comité de travail et de suivi pour l’élaborer. Una carte interne va préciser les usages autorisés, tolérer ou interdits. Et en octobre, une série de journées de formation va être proposée aux quelque 140 enseignants et enseignants chercheurs, mais aussi aux 300 vacataires. La première journée est programmée le 10 octobre sur le thématique de « L’IA et la pédagogie » : prise en main, nouveautés de l’IA, évaluation, etc. Elle permettra aussi d’identifier les besoins. Huit autres journées sont ensuite programmées sur des thématiques plus spécifiques, comme l’IA et les sciences de la gestion, l’IA et les langues vivantes, l’IA et l’informatique, etc.

Les partenaires de l’IUT, comme les entreprises et organisations qui accueillent des stagiaires ou des alternants, seront aussi sollicités, afin d’identifier aussi bien leurs usages de l’IA que leurs attentes dans ce domaine. Dans le même esprit, une conférence ouverte sera organisée sur l’IA, dans le cycle des « 5 à 7 de l’IUT »