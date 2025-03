Face à la demande croissante, l’EFS appelle aux dons de plasma

Le plasma, cette composante liquide du sang, est indispensable à la fabrication de traitements pour des maladies auto-immunes, neurologiques et certains cancers. Chaque année, le nombre de patients nécessitant ces médicaments augmente, notamment en raison du vieillissement de la population et des avancées dans le diagnostic des maladies rares.

Or, la France est loin de couvrir ses besoins : seuls 33 % du plasma utilisé dans les hôpitaux français proviennent de dons réalisés sur le territoire. Le reste est importé, majoritairement des États-Unis, où les donneurs sont rémunérés. Une dépendance problématique qui fragilise l’accès aux traitements et va à l’encontre du modèle éthique français basé sur le volontariat et la gratuité du don.