ÉvolitY : ces changements sur le réseau de transport à compter du 22 avril

L’ensemble des lignes THNS (lignes à très haut niveau de service) vont être repensées. D’ici le 22 avril, les bus s’arrêteront 1h30 plus tôt en soirée. Mais ils commenceront plus tôt le dimanche matin, à 9h30, afin de permettre aux usagers de rejoindre les commerces et les marchés.

Dans le détail, les lignes THNS 1 et 2 vont être réajustées entre la place du marché à Audincourt et l’acropole à Montbéliard pour assurer le passage d’un bus toutes les dix minutes.

Quant à la ligne 4, elle changera de nom, de tracé, et d’horaires. Elle deviendra la ligne D avec des horaires différents pour correspondre à ceux des TGV en gare de Meroux-Moval, « tout en maintenant une bonne desserte de l’hôpital nord Franche-Comté. » Un bus passera toutes les trente à cinquante minutes en semaine. Un toutes les heures le dimanche. Cette nouvelle ligne permettra aussi le cadencement d’un bus toutes les quinze minutes entre l’acropole à Montbéliard et le temple à Audincourt.