Eurockéennes : les associations ne peuvent plus tenir les buvettes

Même s’il ne veut pas en faire « une bataille », Jean-Paul Roland, directeur de Territoire de Musiques, l’association qui organise les Eurockéennes, ne cache pas son incompréhension. Pour cette édition 2026, et sans doute pour les suivantes, les bénévoles d’associations du nord Franche-Comté ne pourront plus tenir les buvettes pendant le festival.

Jusqu’alors, une vingtaine d’associations sélectionnées pour leur projet, déléguaient des bénévoles volontaires pour servir les boissons. En échange, les associations recevaient une dotation qui leur permettait de mettre en œuvre des projets. Environ 80 000 euros étaient ainsi versées aux associations du nord Franche-Comté. Cette année, cette somme devrait baisser à 40 000 ou 50 000 euros.

« L’inspection du travail du Territoire de Belfort a maintenant une autre lecture » que celle qu’elle avait auparavant, explique Jean-Paul Roland. En substance, les bénévoles ne peuvent plus intervenir dans un autre cadre que celui de leur propre association, explique-t-il. « On est étonné de ce changement d’analyse et qu’elle ne soit pas partagée sur tout le territoire national », confie Jean-Paul Roland. (A l’heure où nous mettons en ligne, nous n’avons pas encore pu joindre la préfecture pour avoir des précisions).