Étupes : le pont à haubans de la RD 61 rouvrira début avril

Le pont à haubans de la route départementale 61, à hauteur de la commune d’Étupes, rouvrira à la circulation début avril. Fermé depuis le 24 février après un déplacement anormal de son tablier, il fait actuellement l’objet d’une expertise menée par le Département du Doubs en collaboration avec l’entreprise Freyssinet, qui était déjà intervenue en 2024 pour des travaux de maintenance.

La pièce défectueuse à l’origine du problème a été identifiée, et une première intervention a permis de replacer le tablier dès le 25 février. Toutefois, la structure reste impraticable pour les véhicules, piétons et cyclistes tant que les réparations définitives n’ont pas été effectuées. Celles-ci sont programmées pour la dernière semaine de mars. « La pérennité de l’ouvrage n’est pas remise en cause, mais il était indispensable d’effectuer ces travaux pour garantir la sécurité des usagers », indique le Département du Doubs.