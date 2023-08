Étudier ou se soigner, le dilemme des étudiants comtois

La chargée de mission précarité de l’université confirme qu’il n’y a effectivement pas assez de logements Crous. « Avant, les jeunes prenaient les logements Crous une année, puis ils arrivaient à s’en sortir sans. Maintenant, ils y restent tout le long de leur étude à cause de la hausse de la vie », explique-t-elle. Résultat : il y a aujourd’hui un manque de logements pour les jeunes arrivants. S’ils ne peuvent plus s’en sortir sans les logements Crous, c’est effectivement parce que tout le reste a explosé. « Internet, électricité : tout cela, ce sont des choses qui ont augmenté et dont les jeunes ne peuvent pas se passer », constate Murielle Ruffier. Alors « ils sacrifient la santé et les loisirs dans un premier temps ». Parfois, aussi, la nourriture. Il y a aussi tous les étudiants juste au-dessus des critères pour obtenir la bourse, analyse-t-elle. « Un jour, une étudiante est venue me voir en me disant qu’elle ne pouvait pas avoir la bourse pour 10 euros de trop gagnés par ses parents. Elle avait des trous dans les chaussures. »

La faculté, pour tenter d’aider les étudiants de Franche-Comté, organise plusieurs actions, rapporte la chargée de mission. « Bienvenue aux étudiants », un moment convivial fin septembre pour découvrir les structures d’aides, les associations étudiantes ou encore les services de santé de l’université en est un. Un étu-troc est aussi organisé pour que les jeunes puissent se servir et prendre ce qu’ils ont besoin à la rentrée (produits d’hygiènes, petit mobilier, vaisselle…). Des distributeurs de protections hygiéniques ont vu le jour, ainsi que des give-box, remplies l’année de fournitures scolaires, de petits matériels, « où chacun peut se servir ». Une ligne d’écoute a aussi été mise en place à Montbéliard depuis deux ans. Elle est gérée par les étudiants de master 2 en psychologie. « Et ce que l’on remarque, c’est que le moral n’est pas bon. Les étudiants ont peur pour l’avenir, pour le financier, pour le climat. Il ne se concentre plus juste sur leurs études. »

Consciente qu’il reste beaucoup de travail à faire, Murielle Ruffier encourage les étudiants à ne pas rester seuls, à se diriger vers les services de la faculté en cas de problèmes, que ce soit pour des problèmes de santé, ou même de matériels (pour des prêts d’ordinateur par exemple) ou encore ceux du Crous, qui ont mis en service une permanence nommée « apsytude ». Un guide des aides est à retrouver ici.