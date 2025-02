Et si vous deveniez surveillant de baignade au Malsaucy cet été !

« Le service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort (Sdis 90) recrute des agents pour assurer la surveillance de la baignade du lac Malsaucy pendant la saison estivale 2025 », explique l’offre d’emploi “saisonnier-surveillant de baignade”. Pour la 9e année consécutive, les pompiers assurent la surveillance de la baignade de ce plan d’eau départemental. Ils recrutent ainsi 25 surveillants de baignade, afin d’avoir sept sauveteurs disponibles par jour, en poste de 10h à 19h. La campagne de recrutement est lancée depuis le 4 février. La base est normalement ouverte du 1er au 30 juin, les mercredis, samedis et dimanches, puis du 13 juillet au 31 août 2025, 7 jours sur 7 ; entre les deux périodes, la baignade est interdite à cause du “chantier” lié à l’organisation des Eurockéennes.

« On ne pourra pas ouvrir s’il n’y a pas assez d’effectifs, prévient le lieutenant Régis Heidet, responsable du recrutement. On a bon espoir pour cette année. » Les pompiers recrutent des « jeunes diplômés du BNSSA (brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, NDLR), majeurs et en bonne condition physique, qui ont passé avec succès la visite médicale », détaille l’officier. Les postulants peuvent également être titulaires d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention “« Activités Aquatiques et de la Natation » (BPJEPS AAN) ou d’un brevet d’éducateur sportif des activités de la natation (Beesan), ainsi qu’être titulaire d’une formation de premier secours (PSE 1 et PSE 2). Les jeunes en cours d’acquisition du BNSSA peuvent s’inscrire, leurs candidatures seront étudiées. « Il ne faut surtout pas qu’ils attendent début juin pour candidater, conseille le lieutenant Régis Heidet. S’ils répondent à tous les critères, ils sont embauchés, sous réserve de l’obtention du diplôme d’ici la date du début de prise de poste. » Les saisonniers peuvent postuler pour toute la saison, ou au minimum pour une période de 3 semaines.