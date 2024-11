Entre art et soin, Derma Ink aide les femmes à tourner la page après le cancer du sein

Comment se déroule une séance chez eux ? Par un premier rendez-vous gratuit, autour d’un café. « On ne veut pas le faire payer. Sur ça, on ne veut pas transiger. Les femmes n’ont pas choisi d’être malades. Et elles ont déjà beaucoup de frais, alors dans cette étape où elles se réapproprient leur corps, on leur offre le choix sans qu’elles n’aient à débourser de l’argent au départ », raconte Claire.

La décision de se faire tatouer la poitrine est souvent difficile. « La plupart ne souhaitent plus qu’on les touche. Elles racontent que la zone de leur cou à leur pubis, leur corps ne leur appartient plus. Elles ont l’impression d’avoir été mutilé. Que leur corps est un chantier de guerre. » Certaines reviennent la semaine d’après, d’autres six mois plus tard. « Souvent, elles ont besoin d’un temps. C’est un cheminement qui leur est propre », poursuit Claire.

Pour celles qui le font, c’est un moyen de tourner la page. Alors Claire les rassure, avec son oeil médical. Elle connaît souvent les médecins, les opérations, par lesquelles elles sont passées. « Cela crée un climat de confiance. » Et de poursuivre : « On introduit Sébastien en douceur. Elles viennent boire un café, on leur montre la société, on leur raconte notre histoire, on leur explique comment cela va se passer. » Par la suite, Sébastien passe plusieurs heures à dessiner, pour recopier au maximum l’aréole mammaire restante, ou recréer des nouvelles aréoles qui conviennent à la patiente. Une séance de colorimétrie est aussi nécessaire pour trouver la nuance qui sciera le mieux. Les séances de tatouages durent 3h. Il faut 3 à 4 séances, pour ajouter de plus en plus de détail, de relief et laisser le temps à la peau de récupérer. Toutes les séances sont espacées d’un mois et demi. « On les voit souvent pendant six mois. Un lien se crée. Et 98% des femmes ont le même profil : elles sont solaires, combatives, positives. C’est impressionnant. Elles veulent tourner la page et mettre un point final », note, sourire aux lèvres, Sébastien.