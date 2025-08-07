En plein cœur de l’été, ne pas oublier le don du sang

Chaque année, l’été constitue une période délicate pour les collectes de sang en France. Alors que les vacances battent leur plein, les réserves de produits sanguins se réduisent en raison des départs en congés, des fortes chaleurs et de la suspension des collectes dans les entreprises et établissements scolaires. « Pourtant, les besoins en transfusions restent constants », explique l’Établissement Français du sang (EFS).

Pour répondre à cette problématique, l’EFS organise du 11 au 16 août une opération particulière dans la région Bourgogne-Franche-Comté : la semaine estivale du don. Cette initiative vise à encourager les habitants à se rendre dans l’une des huit Maisons du Don de la région pour effectuer un don de sang, de plasma ou de plaquettes.

Ces Maisons du Don ont adopté une approche originale cette année, en proposant des ambiances thématiques dans leurs locaux, inspirées de différentes destinations. Ainsi, Auxerre s’invite en Italie, Belfort au Liban, Besançon en Grèce, et Dijon dans une ambiance jungle, tandis que d’autres villes optent pour les tropiques, les années 80-90 ou la plage. L’objectif est de rendre la démarche plus conviviale.