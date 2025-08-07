Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

En plein cœur de l’été, ne pas oublier le don du sang

Don de sang | photo Antonio Corigliano de Pixabay
En Bourgogne-Franche-Comté, 620 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner des milliers de patients. | ©Pixabay
En bref

Alors que les départs en vacances et la chaleur mettent à rude épreuve les réserves de sang, l'Établissement Français du sang (EFS) organise une opération spéciale du 11 au 16 août. La volonté de l'EFS est d'inciter la population à venir faire un don dans un contexte plus festif et chaleureux.

Chaque année, l’été constitue une période délicate pour les collectes de sang en France. Alors que les vacances battent leur plein, les réserves de produits sanguins se réduisent en raison des départs en congés, des fortes chaleurs et de la suspension des collectes dans les entreprises et établissements scolaires. « Pourtant, les besoins en transfusions restent constants », explique l’Établissement Français du sang (EFS).

Pour répondre à cette problématique, l’EFS organise du 11 au 16 août une opération particulière dans la région Bourgogne-Franche-Comté : la semaine estivale du don. Cette initiative vise à encourager les habitants à se rendre dans l’une des huit Maisons du Don de la région pour effectuer un don de sang, de plasma ou de plaquettes.

Ces Maisons du Don ont adopté une approche originale cette année, en proposant des ambiances thématiques dans leurs locaux, inspirées de différentes destinations. Ainsi, Auxerre s’invite en Italie, Belfort au Liban, Besançon en Grèce, et Dijon dans une ambiance jungle, tandis que d’autres villes optent pour les tropiques, les années 80-90 ou la plage. L’objectif est de rendre la démarche plus conviviale.

620 dons quotidiens nécessaires

 Le don de sang demeure indispensable pour soigner des milliers de malades chaque jour. En Bourgogne-Franche-Comté, « 620 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner des milliers de patients », explique l’EFS. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée — 42 jours pour les globules rouges, seulement 7 jours pour les plaquettes — ce qui rend la collecte continue absolument cruciale.

En l’absence de substituts thérapeutiques, le don de sang reste la seule source de ces produits vitaux. Les habitants intéressés peuvent prendre rendez-vous directement sur le site internet de l’EFS ou via l’application mobile dédiée.

Nos derniers articles

La ville de Montbéliard interdit la circulation des trottinettes électriques au centre-ville. | ©Le Trois - E.C.

Ce qu’il faut savoir sur l’interdiction des trottinettes électriques à Montbéliard

À partir du 5 août 2025, les trottinettes électriques, gyropodes et autres engins de déplacement personnel motorisés sont interdits de circulation dans plusieurs rues piétonnes du centre-ville de Montbéliard. Objectif annoncé : garantir la sécurité des piétons et préserver la tranquillité publique durant la période estivale.
,
Logo du FC Sochaux-Montbéliard, sur le bord de la pelouse du stade Bonal.

Le Puy-en-Velay en ouverture du championnat pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte Le Puy-en-Velay, vendredi 8 août, à 19 h 30, pour l’ouverture de la saison du championnat de National. Le match se joue en Haute-Loire.
Mercredi 3 mars 2021, feu de toiture à Chatillon-le-Duc. | ©Sdis 25 – Colin Lacroix

Des pompiers comtois dans l’Aude pour lutter contre l’incendie

15 pompiers du Doubs, six du Territoire de Belfort et quatre pompiers du Jura se sont rendus mardi soir en renfort dans l'Aude. Le plus gros feu de l'année est toujours en cours et a parcouru plus de 11 000 hectares.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don