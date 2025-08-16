En août, évadez-vous sur les routes cyclotouristiques !

Par Axelle Choffat
EuroVélo 6
De Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, à Constanta, en Roumanie, l’EuroVélo 6 (EV6) relie l’Atlantique à la mer Noire en 4 450 km. Surnommée “Véloroute des fleuves”, elle suit le cours des trois plus grands fleuves européens : la Loire, le Rhin et le Danube… et traverse 10 pays !
Cet itinéraire bucolique sillonne le pays de Montbéliard sur 32 km et le Territoire de Belfort sur 10 km. L’EuroVelo 6 englobe la Voie verte allant de Montbéliard à Mulhouse sur 54 km aménagés et faciles à parcourir, en 4 heures environ.
La FrancoVéloSuisse
Cet itinéraire transfrontalier, sans réelle difficulté, relie Belfort à Porrentruy, en République et Canton du Jura, en Suisse. Ses 40 km de voie verte (dont 25 km dans le Territoire de Belfort) bordent la Savoureuse et relient la citadelle de la cité du Lion au château fort de Porrentruy en une petite poignée d’heures.
La FrancoVéloSuisse croise l’EuroVélo 6 à Bourogne. Elle offre également la possibilité de rayonner sur 300 km, grâce à des boucles cyclotouristiques qui sillonnent entre Jura, Vosges, Alsace et Ajoie (pays de Porrentruy).
La Voie bleue (V50)
Véloroute nationale, la Voie bleue file de la Moselle à la Saône sur près de 700 km. Trait d’union entre la frontière du Luxembourg (Apach) et Lyon, la V50 passe en Haute-Saône sur 140 km, de Corre à Gray. Avec son faible dénivelé et ses portions sécurisées, elle s’avère idéale pour une virée dépaysante en famille sur les rives de Saône.
On peut par exemple suivre l’étape Port-sur-Saône / Ray-sur-Saône : 33 km et 2 heures 30 jalonnés de plusieurs cités de caractère, dont Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin et Rupt-sur-Saône. La Voie Bleue croise par ailleurs certaines des 21 boucles cyclables balisées du département. Cette véloroute XXL rejoint l’EV5 près de la frontière luxembourgeoise, l’EV6 (à proximité de Dole dans le Jura) et l’EV17 (à Lyon).
La Voie verte de la vallée de l’Ognon
Explorer la Haute-Saône en pente douce, ça vous dit ? La voie verte de la vallée de l’Ognon serpente de Lure à Villersexel. Son parcours, de plus de 50 km, emprunte une ancienne liaison ferroviaire. Cette voie permet de découvrir des sites patrimoniaux majeurs – château médiéval d’Oricourt et prieuré de Marast – et de profiter de sites de loisirs rafraîchissants : base nautique de la Saline à Lure, lac de Bonnal accessible à la baignade en saison… L’itinéraire rejoint le Chemin vert – une liaison entre la Voie Bleue et l’EV6 – au niveau de Fontenois-lès-Montbozon.
La boucle cyclable des Portes du Lion
Au départ d’Héricourt, la boucle des Portes du Lion offre, sur 19 km, une échappée tranquille à la limite du Territoire de Belfort. On peut y admirer les premiers contreforts vosgiens le long d’une ancienne ligne défensive sur laquelle on distingue le fort du mont Vaudois.
La Coulée verte
Elle connecte Belfort à Montbéliard en 26 km, en 1 heure 30 environ. Cette charmante piste cyclable ombragée et verdoyante s’aventure sur d’anciens chemins de halage, le long du canal de Haute-Saône et du canal du Rhône au Rhin. Il est ensuite possible de réjoindre l’EuroVélo 6.
La promenade François-Mitterrand
La liaison cyclable Belfort-Malsaucy relie le centre-ville de Belfort à la presqu’île du Malsaucy, en 7 km. Cette Voie verte permet de rejoindre en douceur le lac du Malsaucy et sa zone de loisirs, à Sermamagny, pour un pique-nique du dimanche ou toutes autres haltes ressourçantes. Elle est aussi un vrai bon plan pour se rendre sans difficultés aux Eurockéennes, au début de l’été.
Elle longe la Savoureuse et traverse Valdoie puis sa forêt. Dans la continuité de la promenade François- Mitterrand, on peut ensuite rejoindre la liaison du Nord Territoire (8 km), un bout de la FrancoVéloSuisse qui s’étire jusqu’à Giromagny, au pied du ballon d’Alsace.
À l'assaut de la montagne
Dans le sillage du Tour de France, la Boucle des Belles Filles propose une expérience cyclo-sportive intense en 62 km, 1800 m de dénivelé positif et 4 heures 15 d’efforts. A la clé, 3 montées remarquables : le col des Chevrères, le ballon de Servance et La Planche des Belles Filles.
Cette boucle jouxte celle de la Petite Finlande (33 km), au niveau du village de Servance. Premier col franchi par le Tour de France en 1905, le ballon d’Alsace représente un défi accessible et une ascension emblématique pour les cyclotouristes bien préparés.
Au départ du site du Malsaucy à Sermamagny, l’itinéraire classique du ballon d’Alsace (78 km et 900 m de dénivelé positif) dévoile des panoramas spectaculaires sur les Vosges, la Forêt Noire et les Alpes.