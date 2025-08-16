Le Trois –

Décrypter le Nord Franche-Comté
Menu
Appli mobile
Kiosque
Agenda des sorties
Prestations
Facebook-f Twitter
MENU
Menu

En août, évadez-vous sur les routes cyclotouristiques !

Des cyclotouristes, sur la presqu'île du Malsaucy | ©Belfort tourisme – Élodie Cayot
Des cyclotouristes, sur la presqu'île du Malsaucy | ©Belfort tourisme – Élodie Cayot

La région dispose de voies cyclotouristiques variées, des pistes cyclables locales aux véloroutes XXL. La rédaction en a sélectionné dix qui valent le détour. Sportives ou bucoliques, il y en a pour tous les goûts.

Par Axelle Choffat

EuroVélo 6

De Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, à Constanta, en Roumanie, l’EuroVélo 6 (EV6) relie l’Atlantique à la mer Noire en 4 450 km. Surnommée “Véloroute des fleuves”, elle suit le cours des trois plus grands fleuves européens : la Loire, le Rhin et le Danube… et traverse 10 pays !

 Cet itinéraire bucolique sillonne le pays de Montbéliard sur 32 km et le Territoire de Belfort sur 10 km. L’EuroVelo 6 englobe la Voie verte allant de Montbéliard à Mulhouse sur 54 km aménagés et faciles à parcourir, en 4 heures environ.

La FrancoVéloSuisse

Cet itinéraire transfrontalier, sans réelle difficulté, relie Belfort à Porrentruy, en République et Canton du Jura, en Suisse. Ses 40 km de voie verte (dont 25 km dans le Territoire de Belfort) bordent la Savoureuse et relient la citadelle de la cité du Lion au château fort de Porrentruy en une petite poignée d’heures.

La FrancoVéloSuisse croise l’EuroVélo 6 à Bourogne. Elle offre également la possibilité de rayonner sur 300 km, grâce à des boucles cyclotouristiques qui sillonnent entre Jura, Vosges, Alsace et Ajoie (pays de Porrentruy).

La Voie bleue (V50)

Véloroute nationale, la Voie bleue file de la Moselle à la Saône sur près de 700 km. Trait d’union entre la frontière du Luxembourg (Apach) et Lyon, la V50 passe en Haute-Saône sur 140 km, de Corre à Gray. Avec son faible dénivelé et ses portions sécurisées, elle s’avère idéale pour une virée dépaysante en famille sur les rives de Saône. 

On peut par exemple suivre l’étape Port-sur-Saône / Ray-sur-Saône : 33 km et 2 heures 30 jalonnés de plusieurs cités de caractère, dont Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin et Rupt-sur-Saône. La Voie Bleue croise par ailleurs certaines des 21 boucles cyclables balisées du département. Cette véloroute XXL rejoint l’EV5 près de la frontière luxembourgeoise, l’EV6 (à proximité de Dole dans le Jura) et l’EV17 (à Lyon).

La Voie verte de la vallée de l’Ognon

Explorer la Haute-Saône en pente douce, ça vous dit ? La voie verte de la vallée de l’Ognon serpente de Lure à Villersexel. Son parcours, de plus de 50 km, emprunte une ancienne liaison ferroviaire. Cette voie permet de découvrir des sites patrimoniaux majeurs – château médiéval d’Oricourt et prieuré de Marast – et de profiter de sites de loisirs rafraîchissants : base nautique de la Saline à Lure, lac de Bonnal accessible à la baignade en saison… L’itinéraire rejoint le Chemin vert – une liaison entre la Voie Bleue et l’EV6 – au niveau de Fontenois-lès-Montbozon.

La boucle cyclable des Portes du Lion

Au départ d’Héricourt, la boucle des Portes du Lion offre, sur 19 km, une échappée tranquille à la limite du Territoire de Belfort. On peut y admirer les premiers contreforts vosgiens le long d’une ancienne ligne défensive sur laquelle on distingue le fort du mont Vaudois.

La Coulée verte

Elle connecte Belfort à Montbéliard en 26 km, en 1 heure 30 environ. Cette charmante piste cyclable ombragée et verdoyante s’aventure sur d’anciens chemins de halage, le long du canal de Haute-Saône et du canal du Rhône au Rhin. Il est ensuite possible de réjoindre l’EuroVélo 6.

La promenade François-Mitterrand

La liaison cyclable Belfort-Malsaucy relie le centre-ville de Belfort à la presqu’île du Malsaucy, en 7 km. Cette Voie verte permet de rejoindre en douceur le lac du Malsaucy et sa zone de loisirs, à Sermamagny, pour un pique-nique du dimanche ou toutes autres haltes ressourçantes. Elle est aussi un vrai bon plan pour se rendre sans difficultés aux Eurockéennes, au début de l’été.

Elle longe la Savoureuse et traverse Valdoie puis sa forêt. Dans la continuité de la promenade François- Mitterrand, on peut ensuite rejoindre la liaison du Nord Territoire (8 km), un bout de la FrancoVéloSuisse qui s’étire jusqu’à Giromagny, au pied du ballon d’Alsace.

Pendant le mois d’août, Le Trois vous distille quelques-uns des articles de son dernier magazine.

    • Le vélo se rêve en filière, Le Trois, juillet 2025, 7€. Acheter la version numérique ici (4,5 €) | commander la version papier : sur demande, à redaction@letrois.info

À l'assaut de la montagne

Dans le sillage du Tour de France, la Boucle des Belles Filles propose une expérience cyclo-sportive intense en 62 km, 1800 m de dénivelé positif et 4 heures 15 d’efforts. A la clé, 3 montées remarquables : le col des Chevrères, le ballon de Servance et La Planche des Belles Filles.

Cette boucle jouxte celle de la Petite Finlande (33 km), au niveau du village de Servance. Premier col franchi par le Tour de France en 1905, le ballon d’Alsace représente un défi accessible et une ascension emblématique pour les cyclotouristes bien préparés.

Au départ du site du Malsaucy à Sermamagny, l’itinéraire classique du ballon d’Alsace (78 km et 900 m de dénivelé positif) dévoile des panoramas spectaculaires sur les Vosges, la Forêt Noire et les Alpes.

Nos derniers articles

Affaire Péchier: sa caisse de prévoyance lui réclame le remboursement de 500.000 euros

Procès Péchier à Besançon: un des avocats du médecin jette l’éponge

,
Banderoles du FC Sochaux-Montbéliard. | ©Le Trois – archives

[Direct] Vivez le match du FCSM contre Orléans

Le FC Sochaux-Montbéliard affronte ce vendredi 15 août l'US Orléans Loiret. Le match se joue à domicile. Il s'agit de la 2e journée du championnat de National. À voir en direct.
Tracteurs en train de labourer un champ. | ©Franz W. from Pixabay

Des agriculteurs dénoncent la vente d’acétamipride en magasins

Des agriculteurs bourguignons et alsaciens ont dénoncé jeudi la poursuite de la vente aux particuliers de produits contenant du pesticide acétamipride, malgré la récente censure de sa réintroduction en France pour un usage agricole.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC

Outils d’accessibilité

Augmenter le texte Augmenter le texte Diminuer le texte Diminuer le texte Niveau de gris Niveau de gris Haut contraste Haut contraste Liens soulignés Liens soulignés Police lisible Police dyslexie Lecture audio
Config lecture audio

Réinitialiser Réinitialiser
Outils d’accessibilité

Soutenir Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’information en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Dons mensuels
Don unique
FERMER
Rechercher

Plus de résultats...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Même gratuite,
l'info a un prix

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté !

Votre don est défiscalisable à hauteur de 60% sur vos impôts

Faire un don