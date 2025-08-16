En août, évadez-vous sur les routes cyclotouristiques !

De Saint-Brévin-les-Pins, près de Nantes, à Constanta, en Roumanie, l’EuroVélo 6 (EV6) relie l’Atlantique à la mer Noire en 4 450 km. Surnommée “Véloroute des fleuves”, elle suit le cours des trois plus grands fleuves européens : la Loire, le Rhin et le Danube… et traverse 10 pays !

Cet itinéraire bucolique sillonne le pays de Montbéliard sur 32 km et le Territoire de Belfort sur 10 km. L’EuroVelo 6 englobe la Voie verte allant de Montbéliard à Mulhouse sur 54 km aménagés et faciles à parcourir, en 4 heures environ.