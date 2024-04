“Les deux profils ADN ne correspondent pas. Le magistrat instructeur et les services d’enquête saisis poursuivent leurs investigations et les fastidieuses mais minutieuses vérifications de tous les signalements reçus”, a ajouté le procureur. Xavier Dupont de Ligonnès est suspecté d’avoir tué en avril 2011 sa femme et ses quatre enfants, dont les corps ont été retrouvés à Nantes sous la terrasse de la maison familiale, et il n’a jamais été retrouvé. L’enquête n’a pas déterminé s’il était mort ou en fuite.