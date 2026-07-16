Doubs : un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

« La dénonciation rapide de l’enfant a permis une mobilisation efficace de la justice et des services de gendarmerie », a relevé le procureur. Une information judiciaire a été ouverte pour identifier d’éventuelles autres victimes. L’ensemble des parents ont été prévenus.

« C’est important de garder le lien avec les familles », a-t-il ajouté, soulignant le « choc » vécu par l’ensemble de l’équipe dont « les encadrants sont régulièrement formés aux questions des violences sexistes et sexuelles ».