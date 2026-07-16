Doubs : un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

(AFP)
Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins, a précisé à l’AFP le procureur de Besançon Cédric Logelin. Cet ouvrier agricole de formation, qui « a globalement reconnu les faits », est notamment soupçonné d’avoir caressé les parties intimes des victimes par-dessus leurs vêtements, a précisé le magistrat.
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« La dénonciation rapide de l’enfant a permis une mobilisation efficace de la justice et des services de gendarmerie », a relevé le procureur. Une information judiciaire a été ouverte pour identifier d’éventuelles autres victimes. L’ensemble des parents ont été prévenus.
« C’est important de garder le lien avec les familles », a-t-il ajouté, soulignant le « choc » vécu par l’ensemble de l’équipe dont « les encadrants sont régulièrement formés aux questions des violences sexistes et sexuelles ».