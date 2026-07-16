Doubs : un animateur scout mis en examen pour agressions sexuelles sur des enfants

Camp de toiles de tente, en forêt.
Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen. | ©Image by Paula Harju from Pixabay

Un animateur de 28 ans soupçonné d'avoir agressé sexuellement trois jeunes filles de 11 et 12 ans lors d'un camp scout dans le Doubs a été mis en examen mercredi, a indiqué jeudi le procureur de Besançon.

(AFP)

Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact avec des mineurs et obligation de soins, a précisé à l’AFP le procureur de Besançon Cédric Logelin. Cet ouvrier agricole de formation, qui « a globalement reconnu les faits », est notamment soupçonné d’avoir caressé les parties intimes des victimes par-dessus leurs vêtements, a précisé le magistrat.

L’animateur avait rejoint les Éclaireuses et éclaireurs laïques de Franche-Comté en janvier. Il a été immédiatement exclu de l’association, a précisé son co-président Kevin Acosta.

Un camp scout de 5 jours dans le Doubs

Les faits ont été révélés par une jeune fille qui s’est confiée à ses parents jeudi dernier, dès le retour d’un camp scout de cinq jours dans le Doubs.

« La dénonciation rapide de l’enfant a permis une mobilisation efficace de la justice et des services de gendarmerie », a relevé le procureur. Une information judiciaire a été ouverte pour identifier d’éventuelles autres victimes. L’ensemble des parents ont été prévenus.

« C’est important de garder le lien avec les familles », a-t-il ajouté, soulignant le « choc » vécu par l’ensemble de l’équipe dont « les encadrants sont régulièrement formés aux questions des violences sexistes et sexuelles ».

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