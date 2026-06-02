Doubs : un ado interpellé après s’être filmé en train de torturer un chat

Cet apprenti d’une exploitation agricole a été interpellé lundi par la gendarmerie, a précisé à l’AFP la procureure de la République adjointe Christine de Curraize, confirmant des informations de l’Est républicain.

Le mineur, soupçonné de « sévices graves et mauvais traitements sur animaux » et de « diffusion d’images de sévices », est déféré mardi après-midi devant un juge des enfants pour la mise en place de mesures éducatives, avant de comparaître lors d’une audience de culpabilité, a-t-elle précisé. L’adolescent est soupçonné d’être l’auteur d’une courte vidéo diffusée lundi sur le réseau social Snapchat.