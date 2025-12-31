Doubs : restrictions de Nouvel An pour l’alcool, les feux d’artifice ou l’essence

À partir du mardi 30 décembre 2025 à 20 h et jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 6 h , dans l’ensemble du département du Doubs, la distribution, la vente et l’achat de carburants sont interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux. Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment de celles qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.