Doubs : restrictions de Nouvel An pour l’alcool, les feux d’artifice ou l’essence

Illustration police.
Le préfet du Doubs a pris des mesures de restriction qui portent aussi bien sur les gaz hilarant que les feux d'artifice ou la vente d'alcool à emporter. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Le préfet du Doubs a pris des mesures restrictives sur la vente d’essence en récipient, la vente de feux d’artifices et la vente d’alcool.

Dans le cadre des festivités de la Saint-Sylvestre 2025-2026, Rémi Bastille, préfet du Doubs, a pris deux arrêtés visant la vente de carburant, les feux d’artifice, la consommation d’alcool.

L’interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburants

À partir du mardi 30 décembre 2025 à 20 h et jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 6 h , dans l’ensemble du département du Doubs, la distribution, la vente et l’achat de carburants sont interdits dans tout récipient transportable, sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée en tant que de besoin avec le concours des services de police locaux. Les détaillants, gérants et exploitants de stations services, notamment de celles qui disposent d’appareils automatisés permettant la distribution de carburants, doivent prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter cette interdiction.

L’interdiction d’utilisation, de commerce et de transport d’artifices de divertissement

L’utilisation, le commerce ou transport d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, pour les articles soumis à enregistrement conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 décembre 2021, sont interdits dans le département du Doubs, à compter du mardi 30 décembre 2025 à 20 h jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 6 h.

L’interdiction de vente et consommation de boissons alcoolisées à emporter

La vente de boissons alcooliques ou alcoolisées sur la voie publique et l’espace public, ainsi que dans les établissements pratiquant la vente de boissons à emporter est interdite à compter de 20 h le mercredi 31 décembre 2025 jusqu’à 6 h du matin le jeudi 1er janvier 2026. Cette interdiction s’applique dans les communes suivantes : Audincourt, Avoudrey, Besançon, Bethoncourt, Dampierre-les-Bois, Doubs, Exincourt, Grand-Charmont, Labergement-Sainte-Marie, Le Russey, Les Premiers Sapins, Montbéliard, Pontarlier, Pont-de-Roide-Vermondans, Saint-Hippolyte, Sainte-Suzanne, Sochaux, Taillecourt, Valentigney et Voujeaucourt.

L’interdiction de port et de transport d’objet pouvant constituer une arme par destination

À compter du mardi 30 décembre 2025 à 20 h et jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 6h00, la détention et le transport sur la voie publique sans motif légitime de tout objet susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article 132-75 du Code pénal, sont interdits sur l’ensemble du département du Doubs.

L’interdiction de port, de transport et d’utilisation de protoxyde d’azote et de produits chimiques inflammables ou explosifs

À compter du mardi 30 décembre 2025 à 20 h et jusqu’au vendredi 2 janvier 2026 à 6 h, le transport et l’utilisation, en contenant transportable, de protoxyde d’azote, de produits chimiques, inflammables ou explosifs, sous forme liquide, solide ou gazeuse (notamment : acide chlorhydrique, acide sulfurique, soude, chlorate de soude, alcool à brûler et solvants, ammoniaque, etc.) sont interdits sur l’ensemble du département du Doubs.

Le parc automobile régional est vieillissant et essentiellement composé de diesel.

Automobile : en 2025, les ventes de voitures neuves ont baissé de plus de 5 %

Contexte incertain, prix toujours élevés... Les ventes de voitures neuves en France ont continué de se contracter en 2025, ce qui pèse sur l'industrie française et européenne alors que les immatriculations de véhicules électriques sont portées par les incitations gouvernementales.
Illustration gendarmerie

Nouvel An: opération « gare aux pétards » pour les adolescents alsaciens

Faire exploser des pétards le soir de Nouvel An est une tradition vivace en Alsace. Mais cette tradition engendre régulièrement des accidents, parfois tragiques. La police et la gendarmerie ont mené des actions de sensibilisation durant les dernières semaines auprès des collégiens et lycéens.
Une vache dans un pré. | © Le Trois P.-Y.R.

Dermatose nodulaire contagieuse : les mesures préfectorales allégées

Les préfets du Doubs, de Haute-Saône et du Jura annoncent conjointement un allègement des mesures imposées aux agriculteurs suite à la détection d’un cas de DNC (Dermatose nodulaire contagieuse) en novembre près de Besançon.

