Doubs : des restrictions (aussi) pour les fêtes d’Halloween

Depuis ce jeudi 30 octobre à 20 h et jusqu’au dimanche 2 novembre à 6 h, la préfecture du Doubs interdit, par arrêté, de :
- Distribuer, acheter et vendre à emporter des carburants dans des récipients transportables
- D’utiliser, de commercer et de transporter des artifices de divertissement
- De porter et de transports des objets pouvant constituer une arme par destination
- De porter, transporter et d’utiliser du protoxyde d’azote et de produits chimiques inflammables ou explosifs.
Cette décision sont motivées afin « de garantir la sécurité des personnes et des biens ». Une décision similaire à celle de la préfecture du Territoire de Belfort (lire notre article).