Doubs : des restrictions (aussi) pour les fêtes d’Halloween

Depuis ce jeudi 30 octobre à 20 h et jusqu’au dimanche 2 novembre à 6 h, la préfecture du Doubs interdit, par arrêté, de :

Distribuer, acheter et vendre à emporter des carburants dans des récipients transportables

D’utiliser, de commercer et de transporter des artifices de divertissement

De porter et de transports des objets pouvant constituer une arme par destination

De porter, transporter et d’utiliser du protoxyde d’azote et de produits chimiques inflammables ou explosifs.

Cette décision sont motivées afin « de garantir la sécurité des personnes et des biens ». Une décision similaire à celle de la préfecture du Territoire de Belfort (lire notre article).