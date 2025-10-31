Doubs : des restrictions (aussi) pour les fêtes d’Halloween

En bref

Comme la préfecture du Territoire de Belfort, la préfecture du Doubs a pris un arrêté interdisant la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits, pour des raisons de sécurité, en prévision de la soirée d’Halloween.

Depuis ce jeudi 30 octobre à 20 h et jusqu’au dimanche 2 novembre à 6 h, la préfecture du Doubs interdit, par arrêté,  de :

  • Distribuer, acheter et vendre à emporter des carburants dans des récipients transportables
  • D’utiliser, de commercer et de transporter des artifices de divertissement
  • De porter et de transports des objets pouvant constituer une arme par destination
  • De porter, transporter et d’utiliser du protoxyde d’azote et de produits chimiques inflammables ou explosifs.

 

Cette décision sont motivées afin « de garantir la sécurité des personnes et des biens ». Une décision similaire à celle de la préfecture du Territoire de Belfort (lire notre article).

