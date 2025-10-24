Belfort : la préfecture interdit la vente de produits dans le cadre d’Halloween

L’arrêté signé par la préfecture du Territoire de Belfort est valable du 24 octobre au 1er novembre. Il réglemente « la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits et articles », indique-t-elle dans un communiqué de presse.
Avec la fête d'Halloween, la préfecture prévient des troubles à l'ordre public
Sont concernés :
- Les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ;
- Les produits toxiques, corrosifs, inflammables ou explosifs ;
- Les carburants ;
- Les armes, munitions, ainsi que les objets en verre ou tout objet coupant ou contondant susceptible d’être utilisé comme arme.
La préfecture justifie cette décision « afin de garantir la sécurité de tous ». Ces interdictions « visent à prévenir les risques de troubles à l’ordre public lié à la soirée d’Halloween, compte tenu de la menace terroriste persistante sur le territoire national et des incidents récurrents liés aux incendies », ajoute-t-elle.
Ce type d’interdiction est régulièrement régulièrement pris à l’occasion des fêtes du 14-Juillet et pour le Nouvel an.