Belfort : la préfecture interdit la vente de produits dans le cadre d’Halloween

Sont concernés :

Les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ;

Les produits toxiques, corrosifs, inflammables ou explosifs ;

Les carburants ;

Les armes, munitions, ainsi que les objets en verre ou tout objet coupant ou contondant susceptible d’être utilisé comme arme.

La préfecture justifie cette décision « afin de garantir la sécurité de tous ». Ces interdictions « visent à prévenir les risques de troubles à l’ordre public lié à la soirée d’Halloween, compte tenu de la menace terroriste persistante sur le territoire national et des incidents récurrents liés aux incendies », ajoute-t-elle.

Ce type d’interdiction est régulièrement régulièrement pris à l’occasion des fêtes du 14-Juillet et pour le Nouvel an.