Belfort : la préfecture interdit la vente de produits dans le cadre d’Halloween

Artifice de divertissement.
Artifice de divertissement. | ©Bitu Das from Pixabay
En bref

La préfecture du Territoire de Belfort a pris un arrêté interdisant la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits, pour des raisons de sécurité, en prévision de la soirée d’Halloween.

L’arrêté signé par la préfecture du Territoire de Belfort est valable du 24 octobre au 1er novembre. Il réglemente « la vente, l’acquisition, le transport et l’utilisation de certains produits et articles », indique-t-elle dans un communiqué de presse.

Avec la fête d'Halloween, la préfecture prévient des troubles à l'ordre public

Sont concernés :

  • Les artifices de divertissement et articles pyrotechniques ;
  • Les produits toxiques, corrosifs, inflammables ou explosifs ;
  • Les carburants ;
  • Les armes, munitions, ainsi que les objets en verre ou tout objet coupant ou contondant susceptible d’être utilisé comme arme.

La préfecture justifie cette décision « afin de garantir la sécurité de tous ». Ces interdictions « visent à prévenir les risques de troubles à l’ordre public lié à la soirée d’Halloween, compte tenu de la menace terroriste persistante sur le territoire national et des incidents récurrents liés aux incendies », ajoute-t-elle.

Ce type d’interdiction est régulièrement régulièrement pris à l’occasion des fêtes du 14-Juillet et pour le Nouvel an.

Christophe Grudler, député européen MoDem.

Municipales : Christophe Grudler lance une consultation des Belfortains

Le député européen Christophe Grudler veut participer au débat des municipales 2026, à Belfort. Sera-t-il finalement candidat en 2026 ? Il réserve sa décision définitive pour le mois de janvier. En attendant, il lance une consultation des Belfortains pour sonder leurs volontés.
Les autorités judiciaires ont reconstitué le meurtre du 5 novembre 2024 à Seloncourt, ce jeudi 23 octobre.

Seloncourt : les enquêteurs ont reconstitué le meurtre du 5 novembre 2024

Les autorités judiciaires ont organisé, ce jeudi 23 octobre, une reconstitution du meurtre commis en pleine rue, le 5 novembre 2024, dans le centre-ville de Seloncourt. La rue principale a été bloquée de très longues heures, sur près de 200 mètres.
La cour du tribunal judiciaire de Besançon.

Besançon : un adolescent mis en examen après le viol filmé d’un enfant de 9 ans

Un collégien de 13 ans a été mis en examen à Besançon après le viol sur la voie publique d'un enfant de neuf ans, qu'il a filmé et dont il a diffusé les images, une affaire qualifiée d'exceptionnelle par l'Education nationale compte tenu du jeune âge des protagonistes.

