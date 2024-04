Doctolib : dans le Territoire de Belfort, les délais de rendez-vous deux fois plus longs qu’ailleurs en France

Selon une étude réalisée par la plateforme en ligne Doctolib et la fondation Jean-Jaurès, la moitié des rendez-vous de généralistes sont obtenus en moins de trois jours en France. Viennent ensuite les pédiatres (50% des rendez-vous obtenus en moins de 7 jours), les dentistes et les sages-femmes (11 jours), les psychiatres (16 jours), les gynécologues (22 jours), et les ophtalmologistes (25 jours), selon cette étude réalisée à partir des données de rendez-vous pris sur la plateforme. Les dermatologues (36 jours) et les cardiologues (42 jours) ont les délais les plus longs. “La dermatologie est une spécialité qui nécessite moins de prise en charge urgente, et les urgences cardiologiques sont fréquemment adressées à l’hôpital”, note l’étude pour expliquer leurs délais nettement plus importants.

Entre 2021 et 2023, “les délais médians d’octroi de rendez-vous” pour les différentes spécialités “n’évoluent pas, ou peu, ce qui est un signal encourageant compte tenu de l’augmentation de la demande de soins post-Covid et la baisse de la démographie médicale”, indique l’étude.