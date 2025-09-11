Distillation artisanale : ce qu’il faut savoir en Franche-Comté

À partir de septembre 2025, un seul document remplace toutes les formalités : le « formulaire de distillation artisanale du particulier – bouilleur de cru en Franche-Comté ». Il s’obtient en ligne (sites des préfectures), par mail auprès des douanes, via les associations de bouilleurs ou les points France Services (Jura et Haute-Saône). Il s’agit d’une expérimentation locale qui ne concerne pour le moment que les quatre départements de Franche-Comté (Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura).

