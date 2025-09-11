PUB

Distillation artisanale : ce qu’il faut savoir en Franche-Comté

La distillerie artisanale est soumise à des règles et est contrôlée par les douanes.
La distillerie artisanale est soumise à des règles et est contrôlée par les douanes. | ©Quentin Top - Hans Lucas via AFP
Nouveauté

La campagne de distillation artisanale a débuté le 1er septembre 2025 et se poursuivra jusqu’au 31 août 2026. Voici les règles et ce qui change pour les particuliers dits bouilleurs de cru en Franche-Comté.

Qui peut distiller ?

Tout particulier récoltant des fruits peut transformer sa production en eau-de-vie. La règle est stricte : les fruits doivent provenir d’une parcelle dont il a le droit d’usage (propriétaire, locataire, membre d’une association exploitante). Il est interdit d’acheter ou de recevoir des fruits pour distiller.

Quelles matières premières ?

Tous les fruits et produits issus de fruits sont autorisés, y compris la vigne. Une tolérance existe pour la gentiane, mais l’alcool produit à partir de ses racines est intégralement taxé.

Où et quand distiller ?

La distillation doit se dérouler dans un atelier communal, un syndicat ou une association de distillation (pour leurs membres), ou encore chez un distillateur professionnel. La pratique à domicile est interdite. Elle peut avoir lieu tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés. Le bouilleur doit être présent durant toute l’opération. L’alcool obtenu est réservé à la consommation personnelle, familiale ou amicale. Il ne peut pas être vendu.

Quels changements en 2025 ?

À partir de septembre 2025, un seul document remplace toutes les formalités : le « formulaire de distillation artisanale du particulier – bouilleur de cru en Franche-Comté ». Il s’obtient en ligne (sites des préfectures), par mail auprès des douanes, via les associations de bouilleurs ou les points France Services (Jura et Haute-Saône). Il s’agit d’une expérimentation locale qui ne concerne pour le moment que les quatre départements de Franche-Comté (Territoire de Belfort, Doubs, Haute-Saône, Jura). 

Les étapes sont les suivantes :

  1. Déclaration préalable : trois jours avant la distillation, envoyer à la douane le formulaire rempli (scan, photo ou courrier).
  2. Suivi sur place : compléter la partie comptabilité-matières du formulaire pendant la distillation.
  3. Clôture : calculer la fiscalité, finaliser le formulaire et le renvoyer à la douane, avec le paiement si nécessaire.

Fiscalité applicable

Jusqu’à 50 litres d’alcool pur par ménage et par campagne, aucune taxe n’est due. Au-delà, chaque litre est soumis en 2025 à une accise de 18,99 € et à une cotisation sociale de 6,09 €. La fiscalité évoluera au 1er janvier 2026. La gentiane, elle, est taxée dès le premier litre.

Le bureau des douanes compétent est celui de Lons-le-Saunier (r-lons-le-saunier@douane.finances.gouv.fr – 09 70 27 66 94).



Nos derniers articles

Ce 10 septembre 2025, blocage de l'intersection faubourg des Ancêtre et boulevard du Maréchal-Joffre, à Belfort, à 14h, par le mouvement "Bloquons tout".

Belfort : colère, doutes et premiers blocages pour relancer la mobilisation

Ils étaient quelques centaines à se rassembler ce mercredi 10 septembre place Corbis. Les manifestants de « Bloquons Tous » ont tenté d’esquisser une nouvelle dynamique, entre assemblée improvisée, blocage du Leclerc et des axes routiers. Une journée dense, qui a dessiné les contours d’une mobilisation encore incertaine sur sa durée.
,
Belfort a accueilli, le dimanche 7 septembre 2025, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne.

Les régiments d’infanterie français avaient rendez-vous à Belfort

Belfort a accueilli, dimanche 7 septembre, la 3e édition de la fête de l’Infanterie de ligne. L’évènement a été organisé dans les fossés de la citadelle, en contre-bas du pont de la porte de Brisach.
Plusieurs manifestants dans le faubourg de Montbéliard, à Belfort, ont formé un cortège vers 10 h 30. | © Le Trois Eva Chibane

« Bloquons tout » : Leclerc bloqué, gaz lacrymogènes, plusieurs centaines de manifestants à Belfort

Un cortège est parti vers 11 h de la place Corbis pour se rendre au centre Leclerc. Les manifestants ont forcé l'entrée ; la police a lancé des bombes lacrymogènes. Midi : retour place Corbis, où les actions de l'après-midi doivent s'organiser.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC