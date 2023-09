Des travaux sur la R.D. 437 pour sécuriser les communes de Bermont, Sevenans et Dorans

« Je veux que toutes les entrées de l’agglomération soient belles », déclare Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort. Avec Florian Bouquet, président du Département du Territoire de Belfort, ainsi que les maires de Bermont, Sevenans et Dorans, ils ont signé ce jeudi 14 septembre un avenant pour aménager l’axe RD437 sur les trois communes.

Le projet, né en 2018, veut sécuriser et « apporter une requalification paysagère » sur l’ensemble des traversées d’agglomération de cet axe qui dessert l’hôpital nord Franche-Comté, la gare TGV ou encore la JonXion. Au programme : la création de cheminements piétons et d’une voie verte qui reliera le secteur des Cabris à Bermont, à une liaison cyclable Francovélosuisse, ainsi qu’à la nouvelle passerelle des Sablettes à Sevenans. Il est aussi prévu la création d’un giratoire, au carrefour de la RD19 et de la RD437 à Sevenans afin de sécuriser les conditions de circulation.

Il est aussi prévu de « recalibrer » l’ensemble de la route. C’est-à-dire de la resserrer pour encourager le ralentissement. Trois objectifs, détaillent les élus : améliorer la sécurité, promouvoir les mobilités douces et améliorer le cadre de vie des habitants. Les travaux sont prévus pour 2024, sur une durée de 15 mois. Coût total de l’opération : 1,8 million d’euros, supporté à parts égales par le Département du Territoire de Belfort et le Grand Belfort. Les communes, elles, n’ont pu eu à sortir leur portefeuille pour ces travaux « qui auraient bloqué toutes leurs capacités d’investissement », détaille Florian Bouquet, président du Département.