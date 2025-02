«Des souris qui campent dans les aliments et y font leurs besoins » : l’alerte d’un syndicat a poussé la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) à mettre en demeure le discounter allemand Aldi de « dératiser » sa centrale logistique à Beaune (Côte d’Or). «Suite à une alerte par les délégués du personnel, l’inspection de la DDPP de Côte-d’Or a relevé les manquements et enjoint le responsable à dératiser son entrepôt », a indiqué lundi la préfecture à l’AFP, après un communiqué du syndicat CGT d’Aldi Beaune dénonçant un « danger grave et imminent ». Cette centrale logistique fournit 78 magasins localisés en Bourgogne-Franche-Comté.

«Des souris montent sur les salariés, campent dans les aliments et y font leurs besoins », a dénoncé dans un communiqué la CGT d’Aldi Beaune. Le syndicat dit avoir constaté, photos à l’appui (voir ici), « des nids avec des souriceaux un peu partout, des déjections dans tout l’entrepôt et des cadavres de souris au milieu des palettes de nourriture ». « Des saucissons grignotés et pleins d’urine sont seulement enlevés à l’unité des cartons alors que le reste part en magasin », assure la CGT.

«Les denrées (brioches) abîmées ou souillées ont été détruites», a précisé la DDPP, ajoutant qu’Aldi « doit faire réaliser le nettoyage et la dératisation de manière professionnelle avec des produits homologués ». Selon la CGT, le discounter a trente jours pour le faire.